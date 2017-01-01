Общая
Домашняя
Гостевая
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
14
3
11
15
6
3
1
2
10
8
2
10
6
1
2
3
8
11
-3
5
6
1
1
4
8
18
-10
4
Группа B
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
8
6
2
11
6
2
3
1
5
4
1
9
6
1
4
1
7
7
0
7
6
0
3
3
2
5
-3
3
Группа C
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
12
4
8
13
6
4
0
2
8
4
4
12
6
3
0
3
7
11
-4
9
6
0
1
5
3
11
-8
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
11
4
7
13
6
4
0
2
11
7
4
12
6
2
2
2
9
12
-3
8
6
0
1
5
3
11
-8
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
10
6
4
13
6
4
0
2
6
4
2
12
6
2
0
4
6
9
-3
6
6
1
1
4
5
8
-3
4
Группа F
1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
14
7
7
11
6
3
0
3
8
10
-2
9
6
2
2
2
8
10
-2
8
6
1
2
3
7
10
-3
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
1
2
8
9
-1
10
6
2
3
1
8
6
2
9
6
2
2
2
8
7
1
8
6
1
2
3
7
9
-2
5
Группа H
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
12
4
8
11
6
2
2
2
10
10
0
8
6
1
4
1
5
7
-2
7
6
1
2
3
3
9
-6
5
Группа I
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
11
7
4
12
6
3
2
1
9
7
2
11
6
0
4
2
6
8
-2
4
6
0
3
3
6
10
-4
3
Группа J
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
1
2
7
9
-2
10
6
2
3
1
12
6
6
9
6
2
2
2
6
9
-3
8
6
1
2
3
7
8
-1
5
Группа K
1
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
15
9
6
14
6
4
1
1
11
5
6
13
6
1
1
4
10
13
-3
4
6
1
0
5
6
15
-9
3
Группа L
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
10
2
8
13
6
2
3
1
15
8
7
9
6
2
2
2
10
10
0
8
6
1
0
5
4
19
-15
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
0
6
9
3
2
0
1
6
5
1
6
3
0
2
1
3
6
-3
2
3
0
0
3
3
11
-8
0
Группа 1
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
5
2
7
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
2
1
0
1
-1
2
Группа 2
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
2
0
1
5
3
2
6
3
2
0
1
4
1
3
6
3
0
1
2
2
5
-3
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
1
7
9
3
3
0
0
7
1
6
9
3
1
2
0
4
3
1
5
3
0
0
3
2
8
-6
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
2
5
9
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
1
1
3
2
1
4
Группа 5
1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
3
3
7
3
2
0
1
8
4
4
6
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
4
2
7
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
2
0
5
3
2
5
Группа 7
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
6
3
3
4
3
1
1
1
7
2
5
4
3
0
2
1
2
5
-3
2
3
0
1
2
1
4
-3
1
Группа 8
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
5
2
7
3
2
0
1
5
4
1
6
3
0
3
0
2
2
0
3
3
0
2
1
3
4
-1
2
Группа 9
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
7
3
4
5
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
1
0
2
3
7
-4
3
3
0
1
2
1
5
-4
1
Группа 10
2
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
1
4
6
3
1
2
0
8
6
2
5
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
1
0
2
7
8
-1
3
Группа 11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
0
8
9
3
1
2
0
8
2
6
5
3
1
1
1
6
4
2
4
3
1
0
2
3
8
-5
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
8
3
5
6
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
5
7
-2
4
3
1
0
2
5
5
0
3
Группа 1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
1
1
0
4
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа 2
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
2
8
-6
3
3
0
0
3
1
6
-5
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
5
9
-4
3
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
0
1
2
1
3
-2
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
1
3
-2
3
3
0
0
3
2
6
-4
0
3
0
0
3
2
6
-4
0
Группа 5
1
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
2
0
6
3
3
5
3
1
0
2
5
7
-2
3
3
0
1
2
2
7
-5
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
0
2
2
5
-3
3
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
0
3
2
6
-4
0
Группа 7
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
2
3
7
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
4
7
-3
4
3
1
1
1
2
5
-3
4
Группа 8
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
2
0
4
2
2
5
3
0
1
2
3
6
-3
1
3
0
1
2
4
6
-2
1
Группа 9
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
5
0
6
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
6
3
3
4
3
1
1
1
5
3
2
4
Группа 10
1
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
3
4
9
3
2
1
0
6
4
2
7
3
0
1
2
3
5
-2
1
3
0
0
3
3
11
-8
0
Группа 11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
7
6
1
4
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
4
6
-2
4
3
0
0
3
1
11
-10
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире