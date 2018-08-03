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    Слуцкий: «Базель» – соперник уровня Лиги чемпионов. Я хорошо знаю этот клуб»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Вииторула» (3:1) и поделился мнением «Базеле», с которым голландский клуб сыграет в следующем раунде.

    «До 2:0 мы контролировали игру и создали много моментов, дважды попали в перекладину. После пропущенного гола на 15 минут потеряли контроль. Мы были удивлены и не знали, как реагировать.

    Сейчас мы все еще учимся. Каждый день мы узнаем что-то новое, но нам не хватает мудрости, поэтому иногда мы попадаем в переделки.

    Я очень хорошо знаю «Базель». Я играл с этим клубом, когда работал в ЦСКА, и тогда смотрел много их игр. Это соперник уровня Лиги Чемпионов. Серьезный тест для нас. Надеюсь, мы к этому готовы», – сказал Слуцкий.

    Источник: Voetbal International

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    03.08.2018 01:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 16:31

      Базель будет хорошей проверкой для коллектива Слуцкого.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2018, 11:09

      Базель безусловно сильнее Вииторула с которым пришлось посражаться, но учитывая что у швейцарцев сейчас не все гладко шанс пройти есть неплохой.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      dak180990 3 августа 2018, 08:06

      Поправьте

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 августа 2018, 07:37

      За это время в клубе состав изменился одних продали других купили, но клуб остаётся серьёзным соперником для многих команд.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 3 августа 2018, 06:51

      Зато ПАОКУ ВЛЕТАЕТ 0-3

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 3 августа 2018, 05:12

      Уже не уровня Лиги Чемпионов.

      2
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 3 августа 2018, 04:50

      Ох, и отдерут ведь швейцарцы Лёньку! Удачи Витессу!

      1
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 3 августа 2018, 01:21

      Хорошо начал.Дальше сложнее.Дойдешь до групповухи ,в тебя поверят.
      В Голландии вообще с клубами не очень,раз-два и обчелся....
      так что старайся Леня!

      2
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