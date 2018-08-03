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  • Слуцкий: «Базель» – соперник уровня Лиги чемпионов. Я хорошо знаю этот клуб»

Слуцкий: «Базель» – соперник уровня Лиги чемпионов. Я хорошо знаю этот клуб»

3 августа 2018, 01:12
8

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Вииторула» (3:1) и поделился мнением «Базеле», с которым голландский клуб сыграет в следующем раунде.

«До 2:0 мы контролировали игру и создали много моментов, дважды попали в перекладину. После пропущенного гола на 15 минут потеряли контроль. Мы были удивлены и не знали, как реагировать.

Сейчас мы все еще учимся. Каждый день мы узнаем что-то новое, но нам не хватает мудрости, поэтому иногда мы попадаем в переделки.

Я очень хорошо знаю «Базель». Я играл с этим клубом, когда работал в ЦСКА, и тогда смотрел много их игр. Это соперник уровня Лиги Чемпионов. Серьезный тест для нас. Надеюсь, мы к этому готовы», – сказал Слуцкий.

Источник: Voetbal International
Лига Европы Витесс Базель Вииторул Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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alex1951
1533248502
Хорошо начал.Дальше сложнее.Дойдешь до групповухи ,в тебя поверят. В Голландии вообще с клубами не очень,раз-два и обчелся.... так что старайся Леня!
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Caniggia
1533261037
Ох, и отдерут ведь швейцарцы Лёньку! Удачи Витессу!
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ДСА
1533262331
Уже не уровня Лиги Чемпионов.
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Chaborz.1990
1533268273
Зато ПАОКУ ВЛЕТАЕТ 0-3
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Рубик Докоян
1533271046
За это время в клубе состав изменился одних продали других купили, но клуб остаётся серьёзным соперником для многих команд.
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dak180990
1533272773
Поправьте
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OfaZavr
1533283762
Базель безусловно сильнее Вииторула с которым пришлось посражаться, но учитывая что у швейцарцев сейчас не все гладко шанс пройти есть неплохой.
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zigbert
1533303085
Базель будет хорошей проверкой для коллектива Слуцкого.
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