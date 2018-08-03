Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Вииторула» (3:1) и поделился мнением «Базеле», с которым голландский клуб сыграет в следующем раунде.

«До 2:0 мы контролировали игру и создали много моментов, дважды попали в перекладину. После пропущенного гола на 15 минут потеряли контроль. Мы были удивлены и не знали, как реагировать.

Сейчас мы все еще учимся. Каждый день мы узнаем что-то новое, но нам не хватает мудрости, поэтому иногда мы попадаем в переделки.

Я очень хорошо знаю «Базель». Я играл с этим клубом, когда работал в ЦСКА, и тогда смотрел много их игр. Это соперник уровня Лиги Чемпионов. Серьезный тест для нас. Надеюсь, мы к этому готовы», – сказал Слуцкий.