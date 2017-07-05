Помазун займет место в воротах ЦСКА в поединке против «Вииторула» Хаджи

Московский ЦСКА обнародовал стартовый состав на товарищеский матч против румынского «Вииторула», который начнется в 18:30 по Москве 5 июля. Второй контрольный поединок подряд с первых минут выходит вратарь Илья Помазун. Игра пройдет в Австрии.

Отметим, что румын тренирует известный в прошлом футболист Георге Хаджи.

ЦСКА: Помазун, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо, Чалов.