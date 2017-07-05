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    Помазун займет место в воротах ЦСКА в поединке против «Вииторула» Хаджи

    Московский ЦСКА обнародовал стартовый состав на товарищеский матч против румынского «Вииторула», который начнется в 18:30 по Москве 5 июля. Второй контрольный поединок подряд с первых минут выходит вратарь Илья Помазун. Игра пройдет в Австрии.

    Отметим, что румын тренирует известный в прошлом футболист Георге Хаджи.

    ЦСКА: Помазун, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо, Чалов.

    Источник: Twitter

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    05.07.2017 17:19
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 5 июля 2017, 18:17

      С таким составом ЦСКА не выиграть чемпионат. У Зенита и Спартака состав намного сильнее

      0
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      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > FRZZ 5 июля 2017, 19:34

      Так же говорили в начале прошлого сезона . Списывали со счетов ,в борьбе за медали ,а в итоге армейцы добились путевки в квалификационный раунд ЛЧ. Выжив максимум, на том этапе чемпионата,из своего состава. Сейчас же совершенно другая обстановка ,пришел новый тренер ,стало больше молодежи,да и сама команда стала двигаться в новом для себя ритме.

      3
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 5 июля 2017, 17:59

      Без игаря шансы не пропустить гораздо выше !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 5 июля 2017, 17:52

      Тренировочный процесс продолжается, будет тяжело, но ЦСКА победит.

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 5 июля 2017, 17:43

      На первый тайм - основной состав ! Наигрывают , это хорошо !

      3
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      ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH > dok66 5 июля 2017, 18:11

      Да у армейцев другого состава то и нет))))
      Печально все это!По таблице трансферов,на этом сайте,пока что купили только вратаря из Спартака(Нальчик),только вот зачем...

      2
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      ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 > DUMOH 5 июля 2017, 18:23

      Да , с трансферами они пока молчат . И Гончаренко молчит , что не очень хорошо .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 5 июля 2017, 17:39

      Девочка-конифеев в депрессии?

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 июля 2017, 17:26

      Непонятно, начало встречи в 18:00 или в 18:30?

      1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska > vladimir-7 5 июля 2017, 17:40

      В 18:30 по Москве, уважаемый.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > chempion_cska 5 июля 2017, 18:03

      Спасибо.

      1
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