Товарищеский матч. ЦСКА одержал волевую победу над чемпионом Румынии

Московский ЦСКА в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии провел очередной товарищеский матч. В соперниках у россиян был румынский «Вииторул», тренируемый прославленным в прошлом игроком Георге Хаджи. В результативном поединке победа досталась подопечным Виктора Гончаренко.

Дважды по ходу встречи красно-синим приходилось отыгрываться. Дублем в составе ЦСКА отметился бразильский форвард Витиньо.

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) – Вииторул (Румыния) – 4:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Кицу, 14; 1:1 – Витиньо, 43; 1:2 – Церу, 54; 2:2 – Натхо, 78; 3:2 – Головин, 79; 4:2 – Витиньо, 82.