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    Товарищеский матч. ЦСКА одержал волевую победу над чемпионом Румынии

    Московский ЦСКА в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии провел очередной товарищеский матч. В соперниках у россиян был румынский «Вииторул», тренируемый прославленным в прошлом игроком Георге Хаджи. В результативном поединке победа досталась подопечным Виктора Гончаренко.

    Дважды по ходу встречи красно-синим приходилось отыгрываться. Дублем в составе ЦСКА отметился бразильский форвард Витиньо.

    Товарищеский матч

    ЦСКА (Россия) – Вииторул (Румыния) – 4:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кицу, 14; 1:1 – Витиньо, 43; 1:2 – Церу, 54; 2:2 – Натхо, 78; 3:2 – Головин, 79; 4:2 – Витиньо, 82.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.07.2017 20:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +47

      kiril1986 5 июля 2017, 23:31

      Молодцы с победой атака хороша,но 2 гола многовато пропустили

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 5 июля 2017, 22:55

      Задрали вы уже защитнички Акинфеева!В таких матчах косячил и все забыть?!Добренькие какие!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 5 июля 2017, 21:49

      Молодцы,с победой!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4024

      raritet 5 июля 2017, 21:28

      Мои поздравления Армейцам.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 5 июля 2017, 21:05

      ЦСКА с волевой победой!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 5 июля 2017, 20:39

      Надеюсь в этом сезоне бразилец заявит о себе по-настоящему , иначе прощаться нужно с ним.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 июля 2017, 20:25

      Пнули табор.
      Молодцы.
      Надо ещё угнать-кого-то..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > shinnik 5 июля 2017, 20:51

      табор это и есть лошади

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > карасевщина 5 июля 2017, 21:10

      Лошади - это табун. А табор - это кучка цыган, перемещающаяся с место на место

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > ROSTOV SUPER 6 июля 2017, 00:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      голос глора колхоза, последний раз твой рев слышу скоро пердив

      -4
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      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Чермындыр 6 июля 2017, 00:04

      цкг будет рядом

      -3
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