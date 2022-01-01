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Сербия. Суперлига
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Чукарички
Состав
€ 4 млн
Чукарички - состав команды
Чукарички
Сербия. Суперлига
Стадион:
Чукарички
Сайт:
http://www.cukarickistankom
Тренер:
Душан Керкез
Состав
Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
12
Каличанин Лазар
Вра
22
€ 0.7 млн
1
Николич Джордже
Вра
29
€ 0.05 млн
88
Стойкович Владимир
Вра
43
€ 0.025 млн
25
Marko Kandic
Вра
-
81
Vladan Čarapić
Вра
-
3
Шехович Златан
Защ
26
€ 0.375 млн
73
Милетич Неманья
Защ
35
€ 0.175 млн
4
Томович Ненад
Защ
39
€ 0.025 млн
23
Ismael Maiga
Защ
-
15
Lazar Stojanović
Защ
-
15
Vuk Bogdanović
Защ
-
24
Станкович Никола
Пол
23
€ 1.2 млн
22
Мияилович Срджан
Пол
32
€ 0.6 млн
72
Николич Урош
Пол
32
€ 0.1 млн
23
Brandon Cambridge
Пол
-
77
Andrej Bajović
Пол
-
87
Mateja Prokopijević
Пол
-
3
Andreja Stojanović
Пол
-
80
Matija Marsenić
Пол
-
99
Йованович Джордже
Нап
27
€ 0.65 млн
50
Павков Милан
Нап
32
€ 0.2 млн
55
Срнич Славолюб
Нап
34
€ 0.075 млн
51
Remy Rees-Dottin
Нап
-
1
Nikola Mirkovic
Нап
-
14
Sambou Sissoko
Нап
-
5
Marko Docić
Нап
-
20
Aboubacar Cisse
Нап
-
10
Uroš Miladinović
Нап
-
7
Lazar Mijović
Нап
-
25
Fiorin Durmishaj
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 5, защитников: 6, полузащитников: 8, нападающих: 11
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