Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Кержаков рассказал о своей зарплате в сербском «Спартаке»

    Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков раскрыл, сколько зарабатывает в сербском клубе.

    – Какие у вас и у игроков тут зарплаты?

    Моя зарплата в несколько раз меньше, чем в Нижнем Новгороде. Думаю, что столько получают тренеры Второй лиги. Может, и в нижней половине Первой – не знаю, какие там сейчас оклады.

    Что касается игроков, то у нас есть несколько футболистов, которые выходят в стартовом составе и получают меньше игроков российской медиалиги. Меня это удивило, когда пришел. Впрочем, это и от уровня клуба зависит.

    Но платят все вовремя, и есть хорошая возможность показать себя. Плюс все происходит быстро – если ты играешь в маленькой команде несколько сезонов, то это показатель того, что вряд ли пойдешь на повышение.

    – На Кипре зарплата, которую вы в итоге так и не получили, у вас составляла около 2 тысяч долларов в месяц. Здесь примерно такая же?

    – Да.

    • Кержаков возглавил «Спартак» 17 июня.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Ранее тренер работал в юношеской сборной России, «Томи», «Нижнем Новгороде» и кипрской «Кармиотиссе».

    Новости по теме
    Кержаков рассказал об отношениях с Широковым на фоне разногласий по СВО
    Кержаков ответил, готов ли он возглавить московский «Спартак» 8
    «Спартак» Кержакова сенсационно победил на выезде участника Лиги Европы 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14965

      playsh 2 часа назад

      Работай,Саша,всё когда-то устаканится.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+