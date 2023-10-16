Кержаков рассказал о своей зарплате в сербском «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков раскрыл, сколько зарабатывает в сербском клубе.

– Какие у вас и у игроков тут зарплаты?

– Моя зарплата в несколько раз меньше, чем в Нижнем Новгороде. Думаю, что столько получают тренеры Второй лиги. Может, и в нижней половине Первой – не знаю, какие там сейчас оклады.

Что касается игроков, то у нас есть несколько футболистов, которые выходят в стартовом составе и получают меньше игроков российской медиалиги. Меня это удивило, когда пришел. Впрочем, это и от уровня клуба зависит.

Но платят все вовремя, и есть хорошая возможность показать себя. Плюс все происходит быстро – если ты играешь в маленькой команде несколько сезонов, то это показатель того, что вряд ли пойдешь на повышение.

– На Кипре зарплата, которую вы в итоге так и не получили, у вас составляла около 2 тысяч долларов в месяц. Здесь примерно такая же?

– Да.

Кержаков возглавил «Спартак» 17 июня.

Стороны заключили контракт по схеме «1+1».

Ранее тренер работал в юношеской сборной России, «Томи», «Нижнем Новгороде» и кипрской «Кармиотиссе».

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