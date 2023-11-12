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    Кержаков рассказал, как в Сербии относятся к русским

    Главный тренер сербского «Спартака» Александр Кержаков не сталкивался с плохим отношением в Сербии.

    «Я говорил, что здесь хорошее отношение к русским. Никаких проблем ни я, ни моя семья, ни мои знакомые не встретили. За время пребывания особо ничего не удивляет. Я больше сконцентрирован на футболе, на работе», – сказал Кержаков.

    • Тренер в Суботице с июня.
    • Команда идет в чемпионате 9-й.
    • Сегодня, 12 ноября, «Спартак» сыграет с «Явором».

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: ТАСС

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    12.11.2023 11:02
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