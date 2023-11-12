Кержаков рассказал, как в Сербии относятся к русским

Главный тренер сербского «Спартака» Александр Кержаков не сталкивался с плохим отношением в Сербии.

«Я говорил, что здесь хорошее отношение к русским. Никаких проблем ни я, ни моя семья, ни мои знакомые не встретили. За время пребывания особо ничего не удивляет. Я больше сконцентрирован на футболе, на работе», – сказал Кержаков.

Тренер в Суботице с июня.

Команда идет в чемпионате 9-й.

Сегодня, 12 ноября, «Спартак» сыграет с «Явором».

Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?