Божович: «Не понимаю, почему Кержакова уволили из «Спартака»

Миодраг Божович прокомментировал отставку Александра Кержакова с поста главного тренера «Спартака» из Суботицы.

«У тренера такая судьба, что могут уволить его. Я думаю, что руководство клуба поторопилось с решением. «Спартак» – середняк Сербии, Александр делал ошибку, когда забирал эту команду.

У них была задача попасть в восьмeрку, он это сделал. Очень трудно сказать, почему они приняли такое решение и так поторопились.

Сто процентов, Кержаков в Сербии оставил положительное впечатление как тренер. У него были хорошие игры, он на выезде побеждал команду «ТСЦ Бачка Топола», которая занимала второе место в прошлом году.

Команда Кержакова показывала хороший футбол, не понимаю, почему его уволили», – сказал Божович.