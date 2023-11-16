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    • Божович: «Не понимаю, почему Кержакова уволили из «Спартака»

    Божович: «Не понимаю, почему Кержакова уволили из «Спартака»

    Миодраг Божович прокомментировал отставку Александра Кержакова с поста главного тренера «Спартака» из Суботицы.

    «У тренера такая судьба, что могут уволить его. Я думаю, что руководство клуба поторопилось с решением. «Спартак» – середняк Сербии, Александр делал ошибку, когда забирал эту команду.

    У них была задача попасть в восьмeрку, он это сделал. Очень трудно сказать, почему они приняли такое решение и так поторопились.

    Сто процентов, Кержаков в Сербии оставил положительное впечатление как тренер. У него были хорошие игры, он на выезде побеждал команду «ТСЦ Бачка Топола», которая занимала второе место в прошлом году.

    Команда Кержакова показывала хороший футбол, не понимаю, почему его уволили», – сказал Божович.

    • Кержаков возглавлял «Спартак» с 16 июня.
    • Под его руководством команда провела 15 матчей – 5 побед, 1 ничья, 9 поражений.
    • «Спартак» идет на 11-м месте в чемпионате Сербии.

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    Источник: Metaratings

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    16.11.2023 13:00
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