В сербском «Спартаке» назвали причины увольнения Кержакова

Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович рассказал, почему Александра Кержакова отправили в отставку с поста главного тренера.
«Некоторые игроки выступили не на том уровне, на который мы рассчитывали. Также мы вылетели из Кубка Сербии и долго не выигрывали в чемпионате, но это ничего особенного, такое бывает в футболе.
Самое главное, что мы расстались с Кержаковым хорошо, никаких конфликтов не было», – заявил Симович.
- Кержаков возглавлял «Спартак» с 16 июня.
- Под его руководством команда провела 15 матчей – 5 побед, 1 ничья, 9 поражений.
- «Спартак» идет на 11-м месте в чемпионате Сербии.
Источник: «Спорт-Экспресс»