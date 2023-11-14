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    • В сербском «Спартаке» назвали причины увольнения Кержакова

    В сербском «Спартаке» назвали причины увольнения Кержакова

    Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович рассказал, почему Александра Кержакова отправили в отставку с поста главного тренера.

    «Некоторые игроки выступили не на том уровне, на который мы рассчитывали. Также мы вылетели из Кубка Сербии и долго не выигрывали в чемпионате, но это ничего особенного, такое бывает в футболе.

    Самое главное, что мы расстались с Кержаковым хорошо, никаких конфликтов не было», – заявил Симович.

    • Кержаков возглавлял «Спартак» с 16 июня.
    • Под его руководством команда провела 15 матчей – 5 побед, 1 ничья, 9 поражений.
    • «Спартак» идет на 11-м месте в чемпионате Сербии.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2023 14:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20

      Алексей-К-google 15 ноября, 17:38

      Да зачем вообще брали... Кержаков ленивый. Его и из Пари НН погнали метлой поганой за то , что не делал ничерта

      0
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      Рейтинг: +7505

      sochi-2013 14 ноября, 16:30

      -Сашенька тебя прогнали?
      -Нет, просто сказали: "Иди-ка ты мальчик домой!"

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