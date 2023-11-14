В сербском «Спартаке» назвали причины увольнения Кержакова

Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович рассказал, почему Александра Кержакова отправили в отставку с поста главного тренера.

«Некоторые игроки выступили не на том уровне, на который мы рассчитывали. Также мы вылетели из Кубка Сербии и долго не выигрывали в чемпионате, но это ничего особенного, такое бывает в футболе.

Самое главное, что мы расстались с Кержаковым хорошо, никаких конфликтов не было», – заявил Симович.