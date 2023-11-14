Президент сербского «Спартака» ответил на слухи об увольнении Кержакова по политическим причинам

Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович прокомментировал догадки, что Александра Кержакова могли уволить из-за его российского гражданства.
«Какие политические причины? Это неправда. Сербия и Россия – братья!
К нам на игры приезжало несколько российских болельщиков, а в академии клуба у нас работают трое русских. Все они чувствуют гостеприимство сербского народа.
Русские, очевидно, не покидают Сербию по политическим причинам», – сказал Симович.
- Кержаков возглавлял «Спартак» с 16 июня.
- Под его руководством команда провела 15 матчей – 5 побед, 1 ничья, 9 поражений.
- «Спартак» идет на 11-м месте в чемпионате Сербии.
Источник: «Спорт-Экспресс»