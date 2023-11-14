Президент сербского «Спартака» ответил на слухи об увольнении Кержакова по политическим причинам

Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович прокомментировал догадки, что Александра Кержакова могли уволить из-за его российского гражданства.

«Какие политические причины? Это неправда. Сербия и Россия – братья!

К нам на игры приезжало несколько российских болельщиков, а в академии клуба у нас работают трое русских. Все они чувствуют гостеприимство сербского народа.

Русские, очевидно, не покидают Сербию по политическим причинам», – сказал Симович.