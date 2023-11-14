Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Президент сербского «Спартака» ответил на слухи об увольнении Кержакова по политическим причинам

    Президент сербского «Спартака» ответил на слухи об увольнении Кержакова по политическим причинам

    Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович прокомментировал догадки, что Александра Кержакова могли уволить из-за его российского гражданства.

    «Какие политические причины? Это неправда. Сербия и Россия – братья!

    К нам на игры приезжало несколько российских болельщиков, а в академии клуба у нас работают трое русских. Все они чувствуют гостеприимство сербского народа.

    Русские, очевидно, не покидают Сербию по политическим причинам», – сказал Симович.

    • Кержаков возглавлял «Спартак» с 16 июня.
    • Под его руководством команда провела 15 матчей – 5 побед, 1 ничья, 9 поражений.
    • «Спартак» идет на 11-м месте в чемпионате Сербии.

    Новости по теме
    Волочкова назвала двух самых сексуальных футболистов России 22
    Божович: «Не понимаю, почему Кержакова уволили из «Спартака»
    Михаил Кержаков отреагировал на увольнение брата из сербского «Спартака» 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2023 16:35
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2520

      Fialet 14 ноября, 20:38

      Кержак уже почти отказался от российского гражданства, сцаный предатель. И если сербы нам братья, то и правильно что выгнали эту трусливую гниду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З 14 ноября, 18:31

      Порой свою профнепригодность многие пытаются прикрыть "политическими причинами"

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+