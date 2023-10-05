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    • В сербском «Спартаке» назвали условие продления контракта с Кержаковым и цель на сезон

    В сербском «Спартаке» назвали условие продления контракта с Кержаковым и цель на сезон

    Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович рассказал, при каком условии клуб продлит контракт с главным тренером Александром Кержаковым.

    • «Спартак» занимает 8-е место в чемпионате Сербии.
    • 40-летний Кержаков возглавил клуб в июне.

    – Есть ли какая-то конкретная цель, которую вы поставили перед Кержаковым в этом сезоне?

    – Да, перед началом сезона мы поставили задачу быть в топ-8, что по регламенту чемпионата Сербии позволяет играть в плей-офф. Если появится возможность забраться еще выше, конечно, будем стараться, но давайте сначала выполним главную цель, а потом будем думать о следующей.

    – У Кержакова контракт «1+1». От чего зависит «+1»?

    – От желания обеих сторон в конце нынешнего сезона. Это не привязано к достижению того или иного результата. Мы просто прописали возможность продления контракта, если все будет ок и мы будем друг другом довольны.

    Надеюсь, что это и произойдет и впереди нас ждет много хорошей совместной работы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.10.2023 15:14
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