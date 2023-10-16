Кержаков ответил, готов ли он возглавить московский «Спартак»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков ответил на вопрос о возможном трудоустройстве в московском «Спартаке».

Бывший форвард большую часть игровой карьеры провел в «Зените».

– Где-то я видел, что гостевая форма у вас – красная. Бело-голубая дома, красная в гостях – это какой-то когнитивный диссонанс.

– Не совсем так. Здесь есть три комплекта формы. Один – бело-голубой, второй – темно-синий, третий – оранжевый.

А если продолжать о том, как отреагировали друзья, то они понимают, что здешний «Спартак» – не московский.

С Гариком Денисовым, Володей Быстровым продолжаем хорошо общаться. Но сюда еще никто не приезжал. На октябрьский матч с «Партизаном» друзья должны навестить, если получится.

– А если вам однажды предложат возглавить московский «Спартак» – согласитесь?

– Очень сложный вопрос. На данный момент этого себе не представляю. И не думаю, что такая история возникнет.