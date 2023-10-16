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  • Кержаков ответил, готов ли он возглавить московский «Спартак»

Кержаков ответил, готов ли он возглавить московский «Спартак»

16 октября 2023, 11:28
7

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков ответил на вопрос о возможном трудоустройстве в московском «Спартаке».

Бывший форвард большую часть игровой карьеры провел в «Зените».

– Где-то я видел, что гостевая форма у вас – красная. Бело-голубая дома, красная в гостях – это какой-то когнитивный диссонанс.

– Не совсем так. Здесь есть три комплекта формы. Один – бело-голубой, второй – темно-синий, третий – оранжевый.

А если продолжать о том, как отреагировали друзья, то они понимают, что здешний «Спартак» – не московский.

С Гариком Денисовым, Володей Быстровым продолжаем хорошо общаться. Но сюда еще никто не приезжал. На октябрьский матч с «Партизаном» друзья должны навестить, если получится.

– А если вам однажды предложат возглавить московский «Спартак» – согласитесь?

– Очень сложный вопрос. На данный момент этого себе не представляю. И не думаю, что такая история возникнет.

  • Кержаков возглавил «Спартак» 17 июня.
  • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
  • Ранее тренер работал в юношеской сборной России, «Томи», «Нижнем Новгороде» и кипрской «Кармиотиссе».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Европа Спартак Спартак Сб Кержаков Александр
Комментарии (7)
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SLADE2019
1697445311
Это точно, такая история не возникнет. В СЭ совсем с ума посходили, такие нелепые вопросы задавать.
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alefreddy
1697445551
пусть на периферии работает
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JTherry
1697445696
такой идиотско-провокационный вопрос мог задать только Рабинер...
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Garrincha58
1697448782
лучше пусть Семак возглавит
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grb651
1697449076
А ха-ха-ха )))))))))0
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subbotaspartak
1697458635
Газпром, мечты сбываются...
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