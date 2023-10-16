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    • Кержаков ответил, готов ли он возглавить московский «Спартак»

    Кержаков ответил, готов ли он возглавить московский «Спартак»

    Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков ответил на вопрос о возможном трудоустройстве в московском «Спартаке».

    Бывший форвард большую часть игровой карьеры провел в «Зените».

    – Где-то я видел, что гостевая форма у вас – красная. Бело-голубая дома, красная в гостях – это какой-то когнитивный диссонанс.

    – Не совсем так. Здесь есть три комплекта формы. Один – бело-голубой, второй – темно-синий, третий – оранжевый.

    А если продолжать о том, как отреагировали друзья, то они понимают, что здешний «Спартак» – не московский.

    С Гариком Денисовым, Володей Быстровым продолжаем хорошо общаться. Но сюда еще никто не приезжал. На октябрьский матч с «Партизаном» друзья должны навестить, если получится.

    – А если вам однажды предложат возглавить московский «Спартак» – согласитесь?

    – Очень сложный вопрос. На данный момент этого себе не представляю. И не думаю, что такая история возникнет.

    • Кержаков возглавил «Спартак» 17 июня.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Ранее тренер работал в юношеской сборной России, «Томи», «Нижнем Новгороде» и кипрской «Кармиотиссе».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:28
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +16650

      Алексей З 19 минут назад

      Глупейший вопрос и обязательно выделен Бомбардиром.
      Уровень детского сада.
      Он в Спартак не пойдёт , а рванёт в Реал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      grb651 28 минут назад

      А ха-ха-ха )))))))))0

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18069

      Garrincha58 33 минуты назад

      лучше пусть Семак возглавит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31477

      JTherry 1 час назад

      такой идиотско-провокационный вопрос мог задать только Рабинер...

      3
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      Рейтинг: +1728

      rac531 > JTherry 1 час назад

      Так все эти рабинеры и прочие абрамовичи провокаторы) Это у них в генах заложено)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Цугундeр > JTherry 1 час назад

      "когнитивный диссонанс"
      Только он мог запомнить .Больше трёх секунд.

      1
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      Рейтинг: +3483

      alefreddy 1 час назад

      пусть на периферии работает

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1602

      SLADE2019 1 час назад

      Это точно, такая история не возникнет. В СЭ совсем с ума посходили, такие нелепые вопросы задавать.

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