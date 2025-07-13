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  • «Спартак» – «Спартак Суботица»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025

«Спартак» – «Спартак Суботица»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025

13 июля 2025, 15:50
Спартак
13.07.2025, воскресенье, 17:00
Товарищеские матчи
4 : 1
Завершен
Спартак Сб
27' С. Бабич 48' Н. Умяров 56' А. Заболотный 72' Н. Умяров
22' К. Бонсу Осей
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Спартак Сб
1
Александр Вулич
ВР
33
Владимир Прийович
ЛАЗ
31
Михайло Богичевич
ЦЗ
16
Даниель Коларич
ЦЗ
28
Йохан Билинги
ПЗ
6
Фрэнсис Нвокеабия
ЦП
30
Кайке
ЦП
70
Стефан Томович
АП
28
Лука Биелович
ПВ
9
Хосе Мулато
ЦФ
19
Кваку Бонсу Осей
РФ
Главный тренер
Душан Джорджевич
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
58
Матвей Кузнецов
ЦЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
70
Макар Высоченко
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
28
Хесус Медина
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Спартак Сб
12
Марин Дулич
ВР
1
Димитрие Минич
ВР
45
Никола Груич
ВР
3
Владимир Виторович
ЛАЗ
49
Неманья Крсманович
ЛАЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
27
Лео Антонио
ЦП
91
Эльдар Мехмедович
АП
60
Никола Тасич
АП
14
Велько Йочич
АП
92
Стефан Стоянович
ЛФ
93
Урош Сеич
РФ
4-2-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
68
Литвинов
6
Бабич
26
Хлусевич
35
Мартинс
18
Умяров
10
Маркиньос
5
Барко
7
Солари
91
Заболотный
3-1-2-2-2
1
Вулич
28
Билинги
16
Коларич
31
Богичевич
33
Прийович
6
Нвокеабия
30
Кайке
28
Биелович
70
Томович
19
Осей
9
Мулато
91
Заболотный
9
Угальде
9
Угальде
91
Заболотный
30
Кайке
91
Мехмедович
91
Мехмедович
30
Кайке
6
Нвокеабия
17
Бешич
17
Бешич
6
Нвокеабия
16
Коларич
3
Виторович
3
Виторович
16
Коларич
28
Биелович
92
Стоянович
92
Стоянович
28
Биелович
19
Осей
93
Сеич
93
Сеич
19
Осей
33
Прийович
49
Крсманович
49
Крсманович
33
Прийович
70
Томович
60
Тасич
60
Тасич
70
Томович
Остались в запасе
Спартак
Спартак Сб
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
58
Матвей Кузнецов
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
70
Макар Высоченко
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
24
Никита Массалыга
ПВ
28
Хесус Медина
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
12
Марин Дулич
ВР
1
Димитрие Минич
ВР
45
Никола Груич
ВР
14
Велько Йочич
АП
27
Лео Антонио
ЦП
Главный тренер
Душан Джорджевич
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
58
Матвей Кузнецов
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
70
Макар Высоченко
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
24
Никита Массалыга
ПВ
28
Хесус Медина
ПВ
Остались в запасе
12
Марин Дулич
ВР
1
Димитрие Минич
ВР
45
Никола Груич
ВР
14
Велько Йочич
АП
27
Лео Антонио
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Душан Джорджевич
Статистика матча Спартак - Спартак Сб
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Спартак» против «Спартака Суботица», на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Спартак Суботица»

«Спартак» – «Спартак Суботица»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Спартак Сб Спартак
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