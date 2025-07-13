13.07.2025, воскресенье, 17:00
Товарищеские матчи
Товарищеские матчи
4 : 1
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
4-2-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
68
Литвинов
6
Бабич
26
Хлусевич
35
Мартинс
18
Умяров
10
Маркиньос
5
Барко
7
Солари
91
Заболотный
3-1-2-2-2
1
Вулич
28
Билинги
16
Коларич
31
Богичевич
33
Прийович
6
Нвокеабия
30
Кайке
28
Биелович
70
Томович
19
Осей
9
Мулато
91
Заболотный
9
Угальде
9
Угальде
91
Заболотный
30
Кайке
91
Мехмедович
91
Мехмедович
30
Кайке
6
Нвокеабия
17
Бешич
17
Бешич
6
Нвокеабия
16
Коларич
3
Виторович
3
Виторович
16
Коларич
28
Биелович
92
Стоянович
92
Стоянович
28
Биелович
19
Осей
93
Сеич
93
Сеич
19
Осей
33
Прийович
49
Крсманович
49
Крсманович
33
Прийович
70
Томович
60
Тасич
60
Тасич
70
Томович
Остались в запасе
Спартак
Спартак Сб
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
58
Матвей Кузнецов
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
70
Макар Высоченко
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
24
Никита Массалыга
ПВ
28
Хесус Медина
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
12
Марин Дулич
ВР
1
Димитрие Минич
ВР
45
Никола Груич
ВР
14
Велько Йочич
АП
27
Лео Антонио
ЦП
Главный тренер
Душан Джорджевич
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
58
Матвей Кузнецов
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
70
Макар Высоченко
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
24
Никита Массалыга
ПВ
28
Хесус Медина
ПВ
Остались в запасе
12
Марин Дулич
ВР
1
Димитрие Минич
ВР
45
Никола Груич
ВР
14
Велько Йочич
АП
27
Лео Антонио
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Душан Джорджевич
Статистика матча Спартак - Спартак Сб
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Спартак» против «Спартака Суботица», на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Спартак Суботица»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»