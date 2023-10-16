Кержаков ответил, за кого болеет в НХЛ

Главный тренер сербского «Спартака» Александр Кержаков имеет свои симпатии в НХЛ.
– За какую команду НХЛ болеете?
– Конечно, за «Нью-Йорк Рейнджерс»! И за Александра Овечкина персонально. Лично с Александром не знакомы, но очень хочется, чтобы он побил рекорд Уэйна Гретцки.
Еще люблю всех наших вратарей. Игорь Шестеркина больше, потому что он за «Рейнджерс» играет.
А с Андреем Василевским, кстати, знаком, делал ему билеты на матч «Спартак» – «Нижний Новгород», когда мы обыграли красно-белых. Только вот мы с ним так и не пересеклись. Я после игры остался с командой, а он уже уехал.
- Кержаков в Сербии с лета.
- В последнем туре «Спартак» сенсационно победил в гостях участника Лиги Европы «Бачку».
- Кержаков – лучший бомбардир в истории российского футбола.
Источник: «Спорт-Экспресс»