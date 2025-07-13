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  • Станкович прокомментировал победу над сербским «Спартаком»

Станкович прокомментировал победу над сербским «Спартаком»

Вчера, 20:34
2

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги матча с сербским «Спартаком».

Московская команда разгромила клуб из Суботицы со счетом 4:1. Встреча проходила на «Лукойл Арене».

– Что самое важное команда показала с точки зрения игры?

– Самое важное сегодня то, что никто не получил травму. Первый тайм получился с нашей стороны достаточно стерильным. Очень часто теряли мяч в невынужденных ситуациях. Поэтому нужно было действовать более спокойно для того, чтобы двигать мяч правильно, находить и выжидать момент для атаки. Первый тайм получился таким, очень много было потерь.

– Было мало замен, почему?

– Потому что на следующей неделе мы уже играем официальный матч.

– То есть состав, который сейчас выходил, сыграет с махачкалинским «Динамо»?

– Не факт. Не знаю, как это будет, потому что еще есть время. Мы будем работать, анализировать и взвешивать все. Посмотрим, как это будет с «Динамо».

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи Спартак Сб Спартак Станкович Деян
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Комментарии (2)
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alefreddy
1752429225
не факт но факт
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БАЗАРА НЕТ
1752440555
Стыдно за Спартак
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