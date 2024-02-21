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    Стало известно, где живет Александр Кержаков

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков раскрыл, где сейчас проживает его брат Александр.

    «Мой брат живeт в Сербии, так как его сын учится в местной школе. Решили ничего не менять. Поэтому пока там.

    Разочарования от работы тренером у него не наступило. Он просто горит этим» – сказал Кержаков-младший.

    • Александра Кержакова в ноябре уволили из «Спартака» (Суботица).
    • Он тренировал команду менее полугода.
    • Осенью 2022-го бывший нападающий уехал из России. Позднее он признался, что испытывает страх от происходящего в стране.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (17)
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    fakeid
    1708537853
    как-то раз керж приехал на открывашку с НН, который только вылез из фнл — и так надрал хряков в их же логове! аж с позором! я даже неделю не решался посмотреть обзор этой стыдобищи)
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    Suvorov71
    1708540256
    как то раз приехал Ахмат на баклан стадион, надрал помойных, вся страна угарала, как одного в Ахмат направляли, Гена Флюгер в петлю полез, мидвидь ревел на всю помойку, я не решался посмотреть обзор вот этого стыдобища
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    ...уефан
    1708540719
    ...знакомая фамилия. Не вспомню уже, кто такой и кем он был...
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    lenarkof
    1708540871
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
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