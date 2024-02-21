Стало известно, где живет Александр Кержаков

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков раскрыл, где сейчас проживает его брат Александр.
«Мой брат живeт в Сербии, так как его сын учится в местной школе. Решили ничего не менять. Поэтому пока там.
Разочарования от работы тренером у него не наступило. Он просто горит этим» – сказал Кержаков-младший.
- Александра Кержакова в ноябре уволили из «Спартака» (Суботица).
- Он тренировал команду менее полугода.
- Осенью 2022-го бывший нападающий уехал из России. Позднее он признался, что испытывает страх от происходящего в стране.