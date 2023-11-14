Петржела прокомментировал отставку Кержакова из сербского «Спартака»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что неудача не остановит его бывшего подопечного Александра Кержакова, который недавно был уволен из сербского клуба «Спартак».

«Я верю в Александра. Я тоже долго учился тренерскому делу и оставался на профессиональном уровне 38 лет. Александр – очень упорный человек, никакая неудача его не остановит», – сказал Петржела.

40-летний Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы в июне 2023 года. Под его руководством клуб провел 15 матчей: 5 побед, 1 ничья и 9 поражений.

В чемпионате Сербии команда расположилась на 11-м месте с 16 очками.

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