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    • Петржела прокомментировал отставку Кержакова из сербского «Спартака»

    Петржела прокомментировал отставку Кержакова из сербского «Спартака»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что неудача не остановит его бывшего подопечного Александра Кержакова, который недавно был уволен из сербского клуба «Спартак».

    «Я верю в Александра. Я тоже долго учился тренерскому делу и оставался на профессиональном уровне 38 лет. Александр – очень упорный человек, никакая неудача его не остановит», – сказал Петржела.

    • 40-летний Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы в июне 2023 года. Под его руководством клуб провел 15 матчей: 5 побед, 1 ничья и 9 поражений.
    • В чемпионате Сербии команда расположилась на 11-м месте с 16 очками.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2023 09:21
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +103088

      zigbert 14 ноября, 14:06

      Трудно сказать как будет развиваться его карьера дальше но пока долго не задерживается в всех клубах.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19595

      paracetamol 14 ноября, 09:44

      Нормально, Сочи ждет!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +69314

      portero > paracetamol 14 ноября, 10:09

      Хуже в Сочи точно не будет....

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      Ответить
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > portero 14 ноября, 12:53

      Так все хотят лучше

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      Рейтинг: +69314

      portero > Suvorov71 14 ноября, 14:08

      Им главное выжить и не вылететь, на пол сезона может и получится у Кержакова....

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