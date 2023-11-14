Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Петржела прокомментировал отставку Кержакова из сербского «Спартака»

Петржела прокомментировал отставку Кержакова из сербского «Спартака»

14 ноября 2023, 09:21
4

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что неудача не остановит его бывшего подопечного Александра Кержакова, который недавно был уволен из сербского клуба «Спартак».

«Я верю в Александра. Я тоже долго учился тренерскому делу и оставался на профессиональном уровне 38 лет. Александр – очень упорный человек, никакая неудача его не остановит», – сказал Петржела.

  • 40-летний Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы в июне 2023 года. Под его руководством клуб провел 15 матчей: 5 побед, 1 ничья и 9 поражений.
  • В чемпионате Сербии команда расположилась на 11-м месте с 16 очками.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

Еще по теме:
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова 4
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов 2
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ» 3
Источник: «Спорт-Экспресс»
Сербия. Суперлига Спартак Сб Петржела Властимил Кержаков Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1699944268
Нормально, Сочи ждет!
Ответить
zigbert
1699959985
Трудно сказать как будет развиваться его карьера дальше но пока долго не задерживается в всех клубах.
Ответить
Главные новости
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
1
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
3
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
Вчера, 23:58
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 голов, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
Вчера, 23:54
2
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
Вчера, 23:41
3
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Фейеноорда» в Лиге чемпионов
Вчера, 23:27
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
7
Роналду забил 979-й гол в карьере, «Аль-Наср» победил «Абху»
Вчера, 22:59
1
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
Вчера, 22:49
Все новости
Все новости
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
7 сентября
40
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
3 сентября
3
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
3 сентября
Заявление ЦСКА о травме Гайича
2 сентября
1
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
1 сентября
4
Российский воспитанник «Краснодара» перешел в сербский клуб
1 сентября
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
18 августа
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
18 августа
5
Тикнизян проходит медосмотр для нового клуба
17 августа
4
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
15 августа
10
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
«Црвена Звезда» выбрала тренера на замену Станковичу
13 августа
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
13 августа
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
13 августа
2
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
12 августа
1
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
За Тикнизяна предложили 7 миллионов
11 августа
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
8 августа
ФотоКлуб РПЛ отправил сенегальского хавбека в чемпионат Сербии
31 июля
Тикнизян может вернуться в РПЛ
28 июля
2
Тренер «Акрона» отреагировал на 0:5 от «Зенита»
25 июля
4
Стало известно, сыграет ли Бабич против «Зенита»
9 июля
4
ЦСКА вернулся к кандидатуре опорника, выбравшего «Црвену Звезду» вместо клуба РПЛ
30 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+