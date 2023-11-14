Семин высказался об увольнении Кержакова из сербского «Спартака»

Юрий Семин поддержал Александра Кержакова, уволенного с поста главного тренера «Спартака» из Суботицы.

«Кержаков мало поработал в Сербии, но это нормально для тренера. Александр имеет большой опыт в разных командах из разных стран. Ему нужно правильно принять нынешнюю ситуацию и идти дальше», – сказал Семин.

Кержаков возглавлял «Спартак» с 16 июня.

Под его руководством команда провела 15 матчей – 5 побед, 1 ничья, 9 поражений.

«Спартак» идет на 11-м месте в чемпионате Сербии.

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