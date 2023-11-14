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    • Семин высказался об увольнении Кержакова из сербского «Спартака»

    Семин высказался об увольнении Кержакова из сербского «Спартака»

    Юрий Семин поддержал Александра Кержакова, уволенного с поста главного тренера «Спартака» из Суботицы.

    «Кержаков мало поработал в Сербии, но это нормально для тренера. Александр имеет большой опыт в разных командах из разных стран. Ему нужно правильно принять нынешнюю ситуацию и идти дальше», – сказал Семин.

    • Кержаков возглавлял «Спартак» с 16 июня.
    • Под его руководством команда провела 15 матчей – 5 побед, 1 ничья, 9 поражений.
    • «Спартак» идет на 11-м месте в чемпионате Сербии.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2023 19:56
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