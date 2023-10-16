Кержаков заявил о долге «Кармиотиссы» – киприоты ответили

Генеральный менеджер «Кармиотисса» Антонис Антониус ответил на слова бывшего главного тренера команды Александра Кержакова.

По словам Кержакова, «Кармиотисса» должна ему 6 тысяч евро.

Тренер был на Кипре в феврале-апреле.

Сейчас Кержаков в сербском «Спартаке».

«Результаты определяют тренеров в футболе, и, к сожалению, команда была под давлением, когда ею руководил Кержаков. Желаю ему удачи в тренерской карьере!» – сказал Антониус.