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    Кержаков заявил о долге «Кармиотиссы» – киприоты ответили

    Генеральный менеджер «Кармиотисса» Антонис Антониус ответил на слова бывшего главного тренера команды Александра Кержакова.

    • По словам Кержакова, «Кармиотисса» должна ему 6 тысяч евро.
    • Тренер был на Кипре в феврале-апреле.
    • Сейчас Кержаков в сербском «Спартаке».

    «Результаты определяют тренеров в футболе, и, к сожалению, команда была под давлением, когда ею руководил Кержаков. Желаю ему удачи в тренерской карьере!» – сказал Антониус.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1948

      Таврида 1 час назад

      То есть тренерские способности Кержакова даже на 2 тыщи евро в месяц не тянут.

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