Кержаков заявил о долге «Кармиотиссы» – киприоты ответили

То есть тренерские способности Кержакова даже на 2 тыщи евро в месяц не тянут.
Генеральный менеджер «Кармиотисса» Антонис Антониус ответил на слова бывшего главного тренера команды Александра Кержакова.
- По словам Кержакова, «Кармиотисса» должна ему 6 тысяч евро.
- Тренер был на Кипре в феврале-апреле.
- Сейчас Кержаков в сербском «Спартаке».
«Результаты определяют тренеров в футболе, и, к сожалению, команда была под давлением, когда ею руководил Кержаков. Желаю ему удачи в тренерской карьере!» – сказал Антониус.