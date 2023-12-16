Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами

Матч-агент ФИФА Ирина Полянская подтвердила срыв товарищеских встреч между командами из России и Сербии.

«Алания» должна была сыграть с «Младостью», а молодежка «Локомотива» – со «Спартаком» из Суботицы.

«У нас уже были подписаны контракты на проведение этих игр, но сербы прислали письма об их отмене: «С сожалением сообщаем, что учебно-тренировочный сбор команды в Турции отменяется, надеемся на понимание», – рассказала Полянская.