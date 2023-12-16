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    • Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами

    Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами

    Матч-агент ФИФА Ирина Полянская подтвердила срыв товарищеских встреч между командами из России и Сербии.

    «Алания» должна была сыграть с «Младостью», а молодежка «Локомотива» – со «Спартаком» из Суботицы.

    «У нас уже были подписаны контракты на проведение этих игр, но сербы прислали письма об их отмене: «С сожалением сообщаем, что учебно-тренировочный сбор команды в Турции отменяется, надеемся на понимание», – рассказала Полянская.

    • Ранее стало известно об отмене матча ЦСКА и «Партизана».
    • Сербские клубы массово отказываются от зимних сборов в Турции.
    • Причина бойкота – решение Анкары поставлять в Косово боевые беспилотники «Байрактар».

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    Источник: «Чемпионат»

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