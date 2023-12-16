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  • Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами

Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами

16 декабря 2023, 12:36
1

Матч-агент ФИФА Ирина Полянская подтвердила срыв товарищеских встреч между командами из России и Сербии.

«Алания» должна была сыграть с «Младостью», а молодежка «Локомотива» – со «Спартаком» из Суботицы.

«У нас уже были подписаны контракты на проведение этих игр, но сербы прислали письма об их отмене: «С сожалением сообщаем, что учебно-тренировочный сбор команды в Турции отменяется, надеемся на понимание», – рассказала Полянская.

  • Ранее стало известно об отмене матча ЦСКА и «Партизана».
  • Сербские клубы массово отказываются от зимних сборов в Турции.
  • Причина бойкота – решение Анкары поставлять в Косово боевые беспилотники «Байрактар».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Первая лига Товарищеские матчи Алания Младост Спартак Сб Локомотив (мол)
Комментарии (1)
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alefreddy
1702727511
пусть в Эмираты перебираются и все будут с ними играть
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