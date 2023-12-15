Стали известны политические причины отмены матча ЦСКА – «Партизан»

ЦСКА и «Партизан» отменили товарищеский матч, намеченный на 1 февраля. Причины – политические.

«Причины эти – поставка турецких беспилотников «Байрактар» Косово. Президент Сербии Александр Вучич критиковал поставку БПЛА Косово и предупреждал, что это решение повлияет на сербско-турецкие отношения.

В итоге отношения стали влиять и на спорт: футболисты сербского клуба отказались от сборов в Турции, вместо этого они поедут на Кипр», – сообщил источник.

ЦСКА и «Партизан» играли в январе на сборах.

«Партизан» идет в чемпионате Сербии на 2-м месте.

Его тренирует бывший игрок «Шахтера» Игор Дуляй.

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