Стали известны политические причины отмены матча ЦСКА – «Партизан»

Так а при чем тут Турция?Видать сербам яйца прижали плотно.Будут рыпаться,совсем оторвут.
ЦСКА и «Партизан» отменили товарищеский матч, намеченный на 1 февраля. Причины – политические.
«Причины эти – поставка турецких беспилотников «Байрактар» Косово. Президент Сербии Александр Вучич критиковал поставку БПЛА Косово и предупреждал, что это решение повлияет на сербско-турецкие отношения.
В итоге отношения стали влиять и на спорт: футболисты сербского клуба отказались от сборов в Турции, вместо этого они поедут на Кипр», – сообщил источник.
- ЦСКА и «Партизан» играли в январе на сборах.
- «Партизан» идет в чемпионате Сербии на 2-м месте.
- Его тренирует бывший игрок «Шахтера» Игор Дуляй.