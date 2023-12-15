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    • Стали известны политические причины отмены матча ЦСКА – «Партизан»

    Стали известны политические причины отмены матча ЦСКА – «Партизан»

    ЦСКА и «Партизан» отменили товарищеский матч, намеченный на 1 февраля. Причины – политические.

    «Причины эти – поставка турецких беспилотников «Байрактар» Косово. Президент Сербии Александр Вучич критиковал поставку БПЛА Косово и предупреждал, что это решение повлияет на сербско-турецкие отношения.

    В итоге отношения стали влиять и на спорт: футболисты сербского клуба отказались от сборов в Турции, вместо этого они поедут на Кипр», – сообщил источник.

    • ЦСКА и «Партизан» играли в январе на сборах.
    • «Партизан» идет в чемпионате Сербии на 2-м месте.
    • Его тренирует бывший игрок «Шахтера» Игор Дуляй.

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    Источник: телеграм-канал Baza

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    Сегодня, 17:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4463

      mutabor0992 39 минут назад

      Так а при чем тут Турция?Видать сербам яйца прижали плотно.Будут рыпаться,совсем оторвут.

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      Рейтинг: +665

      Napaleon Banapart > mutabor0992 1 минуту назад

      Футболисты сербского клуба отказались от сборов в Турции, вместо этого они поедут на Кипр... ЦСКА на Кипр не собирается... ЦСКА вообще по..уй кому турки БПЛ гонят. Хоть Косово хоть Украине...

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