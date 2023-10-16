Кержаков рассказал об отношениях с Широковым на фоне разногласий по СВО

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков не жалеет о сказанном в интервью Нобелю Арустамяну.

В апреле Кержаков объяснил, почему уезжал из России в 2022 году.

По словам бывшего футболиста, ему было страшно.

Александр не поддерживает проведение СВО.

– В 2012 году вы забили победный гол Португалии в отборочном матче ЧМ-2014 с передачи Романа Широкова. Сейчас у вас противоположные общественно-политические позиции. При встрече подадите ему руку?

– Я с ним и так недавно виделся. В очередной раз говорю, что люди вольны выбирать любую позицию. Есть какие-то вещи, в которых я с ним не согласен. Но принимаю то, что для меня норма – одно, а для него – другое. С Ромой я в хороших отношениях. Надеюсь, что и он со мной.

– Не пожалели ли вы о своей откровенности в интервью Нобелю? И как считаете – после него путь в клубы РПЛ для вас закрыт?

– Не думал об этом. Хочу верить, что пока меня не зовут из-за того, что клубы РПЛ не устраивает мой профессиональный уровень.

А об интервью не жалею. Ни об одном сказанном слове. Повторяю: каждый волен делать свой выбор.

– Кто-то из футбольных знакомых звонил после того интервью? Кто поддержал, а кто вдруг пропал из поля зрения?

– Плохого никто не писал, все отнеслись нормально. Скажу больше – в Эмиратах видел одного очень известного человека не из мира футбола, который высказал мне слова поддержки.

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