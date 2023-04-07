«Главное желание – чтобы не было войны»: Кержаков объяснил, почему уехал из России в 2022 году

Экс-тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков объяснил в интервью Нобелю Арустамяну, почему уехал из России осенью 2022 года.

«Это не эмиграция, просто была возможность уехать, и мы поняли, что из‑за сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло, и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не откреститься [от России], а просто уехать в данный промежуток времени и побыть где‑то далеко.

Потому что каждый день ты это видишь, читаешь. К тебе приходит понимание и осознание масштаба происходящего. Мне и моей супруге стало очень тяжело. И мы поехали.

Очень тяжело говорить так, чтобы это ни на что не повлияло. Это и есть проблема, одна из больших проблем сейчас в России.

Мне страшно. Я не мог никогда поверить, что такое возможно. Когда меня спрашивали, какое твое самое главное желание, единственное, что я всегда просил – чтобы не было войны.

Я не понимаю, как такое возможно, чтобы сейчас в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас происходит. Я пытался себе что‑то объяснить, но я не нахожу ответов», – сказал Кержаков.