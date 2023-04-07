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    «Главное желание – чтобы не было войны»: Кержаков объяснил, почему уехал из России в 2022 году

    Экс-тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков объяснил в интервью Нобелю Арустамяну, почему уехал из России осенью 2022 года.

    «Это не эмиграция, просто была возможность уехать, и мы поняли, что из‑за сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло, и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не откреститься [от России], а просто уехать в данный промежуток времени и побыть где‑то далеко.

    Потому что каждый день ты это видишь, читаешь. К тебе приходит понимание и осознание масштаба происходящего. Мне и моей супруге стало очень тяжело. И мы поехали.

    Очень тяжело говорить так, чтобы это ни на что не повлияло. Это и есть проблема, одна из больших проблем сейчас в России.

    Мне страшно. Я не мог никогда поверить, что такое возможно. Когда меня спрашивали, какое твое самое главное желание, единственное, что я всегда просил – чтобы не было войны.

    Я не понимаю, как такое возможно, чтобы сейчас в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас происходит. Я пытался себе что‑то объяснить, но я не нахожу ответов», – сказал Кержаков.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    07.04.2023 11:27
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +2410

      моэм 5 часов назад

      Ну обделался человек от страха , бывает ....и какие слова можно услышать от хрена с мокрыми штанами и сраной жопой ?

      0
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      Рейтинг: +7954

      FanatSerj 18 часов назад

      Конечно сразу можно записать в ряды испуганных и стало тяжело "патриотов" )))
      Но с другой стороны лучше так, а то там есть такие особенно в Питере, что они то против этой самой *****, а сами бомбы в кафе приносят и теракты устраивают, а ещё вчера они с коррупцией типа боролись, вот такие реально лучше пусть уезжают.

      0
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      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh 19 часов назад

      «Главное желание – чтобы не было *****»====
      Красава !
      пы.сы. Смешно Бомба делает, Я просто скопировал часть заголовка статьи. В комменте звездочки вместо одного слова, которое есть в заголовке.
      Бомбе можно, всем остальным нельзя?

      1
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      Рейтинг: +126

      Бригадный 23 часа назад

      Тут вот, паньмаишь, кака загогулина. Эта гнида Керж и в 1941-м так же сбежал И те же "песни "пел. Оценивай суть, а не "хформу". А суть тут простая и понятная - подонок и чмо этот ваш Керж. Хотя, може я и ошибаюсь. Кстати, лексика то какова "болтал полтора часа". Это мужик то под полтинник. Чмо то еще и гламурное.

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      Рейтинг: +793

      rac531 > Бригадный 22 часа назад

      Он же питерский)
      Они там все тание)

      0
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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka > rac531 19 часов назад

      Я знаю (по меньше мере трёх) парней с "Виража" , которые добровольцами сложили свои головы на Донбассе . Так что засунь своё ублюдске помело , себе же в задницу .

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      Рейтинг: +793

      rac531 > Barmaleushka 18 часов назад

      ОТ СПИДА?

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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka > rac531 18 часов назад

      Тебя ещё и бродячие собаки обрюхатили . Во дела .

      1
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      Рейтинг: +11432

      alp > rac531 4 часа назад

      пришел к выводу, что ты - пид@р

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      Рейтинг: +384

      Romeo 123 23 часа назад

      Кто то может сказать а кто то боится, вот и вся правда

      1
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      Рейтинг: +1641

      Fialet > Romeo 123 19 часов назад

      Странная у вас правда, а не думаете, что есть ещё варианты - Поддерживают СВО, или просто похер, что там происходит.

      1
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      Рейтинг: +126

      Бригадный 23 часа назад

      Зря Керж такие интервью дает. Лучше бы помолчал.А так, "на голубом глазу" выставил себя заурядным чмом. А всего делов то было: сдриснул из страны с миллионами псевдотрудовых доходов и помалкивай себе.

      3
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      ...
      Рейтинг: +14197

      Алексей З > Бригадный 23 часа назад

      Почему чмо ?
      Человек против *****, это нормальная реакция.
      Не всем нравится убивать людей неизвестно за что.
      Пацефист .

      4
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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Бригадный 22 часа назад

      Ну видимо ты считаешь, что тут место только такому быдлану как ты (((

      2
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      Рейтинг: +6236

      rash1959 23 часа назад

      Кто то отъездом выражает свое мнение, а кто то истерично вопит гойда.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1641

      Fialet 7 апреля, 14:13

      Писец, страшно ему. Тут простые люди живут как обычно, а ему с миллионами страшно стало. Как был говном (например в ситуации с Диканем), так и остался.

      6
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      Рейтинг: +4945

      polt 7 апреля, 14:03

      "Не сбежать, не откреститься [от России], а просто уехать в данный промежуток времени и побыть где‑то далеко". Это ни что иное, как трусость(обоссательство) и предательство страны, короче, гнидой оказался.

      7
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      Рейтинг: +5827

      ySS 7 апреля, 13:05

      Вот и не хрен возвращаться испугавшимся и непонимающим

      5
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