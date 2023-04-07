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  • «Главное желание – чтобы не было войны»: Кержаков объяснил, почему уехал из России в 2022 году

«Главное желание – чтобы не было войны»: Кержаков объяснил, почему уехал из России в 2022 году

7 апреля 2023, 11:27
20

Экс-тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков объяснил в интервью Нобелю Арустамяну, почему уехал из России осенью 2022 года.

«Это не эмиграция, просто была возможность уехать, и мы поняли, что из‑за сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло, и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не откреститься [от России], а просто уехать в данный промежуток времени и побыть где‑то далеко.

Потому что каждый день ты это видишь, читаешь. К тебе приходит понимание и осознание масштаба происходящего. Мне и моей супруге стало очень тяжело. И мы поехали.

Очень тяжело говорить так, чтобы это ни на что не повлияло. Это и есть проблема, одна из больших проблем сейчас в России.

Мне страшно. Я не мог никогда поверить, что такое возможно. Когда меня спрашивали, какое твое самое главное желание, единственное, что я всегда просил – чтобы не было войны.

Я не понимаю, как такое возможно, чтобы сейчас в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас происходит. Я пытался себе что‑то объяснить, но я не нахожу ответов», – сказал Кержаков.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Кержаков Александр
Комментарии (20)
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Таврида
1680857245
Опять кержанулся.
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alp
1680858309
вот тебе и керж... **** и гнида... первые звоночки его паскудности были видны, когда в севилью перешел..
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GoldPlayFIFARus9
1680859982
Я тоже против *****, только не очень понимаю, как отъезд из страны способен остановить войну...
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Baggio1986
1680860999
Опять мимо,в его стиле...
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ySS
1680861900
Вот и не хрен возвращаться испугавшимся и непонимающим
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polt
1680865397
"Не сбежать, не откреститься [от России], а просто уехать в данный промежуток времени и побыть где‑то далеко". Это ни что иное, как трусость(обоссательство) и предательство страны, короче, гнидой оказался.
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Fialet
1680865991
Писец, страшно ему. Тут простые люди живут как обычно, а ему с миллионами страшно стало. Как был говном (например в ситуации с Диканем), так и остался.
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rash1959
1680869474
Кто то отъездом выражает свое мнение, а кто то истерично вопит гойда.
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Бригадный
1680869743
Зря Керж такие интервью дает. Лучше бы помолчал.А так, "на голубом глазу" выставил себя заурядным чмом. А всего делов то было: сдриснул из страны с миллионами псевдотрудовых доходов и помалкивай себе.
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Бригадный
1680871346
Тут вот, паньмаишь, кака загогулина. Эта гнида Керж и в 1941-м так же сбежал И те же "песни "пел. Оценивай суть, а не "хформу". А суть тут простая и понятная - подонок и чмо этот ваш Керж. Хотя, може я и ошибаюсь. Кстати, лексика то какова "болтал полтора часа". Это мужик то под полтинник. Чмо то еще и гламурное.
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