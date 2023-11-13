Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • ⚡️ Кержакова уволили из сербского «Спартака» – он проработал в клубе менее пяти месяцев

    ⚡️ Кержакова уволили из сербского «Спартака» – он проработал в клубе менее пяти месяцев

    Александр Кержаков покинул пост главного тренера «Спартака» из Суботицы.

    Сербский клуб объявил о расторжении контракта с экс-форвардом сборной России по согласию сторон.

    Причина досрочного прекращения сотрудничества – последние результаты команды.

    • Кержаков возглавлял «Спартак» с 16 июня.
    • Под его руководством команда провела 15 матчей – 5 побед, 1 ничья, 9 поражений.
    • «Спартак» идет на 11-м месте в чемпионате Сербии.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

    Новости по теме
    Волочкова назвала двух самых сексуальных футболистов России 22
    Божович: «Не понимаю, почему Кержакова уволили из «Спартака»
    Михаил Кержаков отреагировал на увольнение брата из сербского «Спартака» 4
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2023 23:46
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1664

      k611 14 ноября, 11:38

      Не будем злорадствовать. Жаль конечно. Всё таки хотелось чтобы наши тренеры были востребованы в Европе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11970

      alp 14 ноября, 11:09

      и человек дерьмо и тренеришко так себе...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +467

      Александр.Т. 14 ноября, 09:17

      Надо у Мостового спросить а почему уволили Кержакова, с поста тренера он же всю жизнь в футбол играл))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20670

      ilichkadr 14 ноября, 08:34

      Не по Сеньке шапка. В Европе откержаковить не получится, требования к тренеру иные.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15100

      Skull_Boy 14 ноября, 06:37

      Мешок он и в Африке мешок и еще один клоун показал свое мастерство, сто без помощи папы Миллера он ничего не может

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6739

      fakeid > Skull_Boy 14 ноября, 06:48

      когда керж возглавлял нижний новгород - приехал с командой на открывашку и с позором отодрал вонючейший спортаг. гы-гы!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6020

      neim > fakeid 14 ноября, 07:39

      Этот хоть пытается что-то сделать.
      А вот его тёзка из Спартака, только на готовое согласен, выньте и дайте ему по тренировать что-нибудь такое забористое, а не шлак из второй половины таблицы РПЛ. Про заграницу он молчит, видать всё же понимает, что ни кому там не нужен, хоть и кличка была "царь".

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2805

      serglider 14 ноября, 00:21

      Да, Шура, это тебе не РПЛ с ФНЛ, не твой уровень.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2520

      Fialet 14 ноября, 00:17

      Молодцы сербы, гнать нахер трусливого иноагента.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З > Fialet 14 ноября, 00:23

      Идиот , а ты в курсе что Семак и Тимощук родом с Украины ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2082

      Таврида > Алексей З 14 ноября, 00:35

      Даун подпиндосский, Сычанское, где родился Семак, - поселок в ЛНР Российской Федерации.

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +849

      Октавиус > Алексей З 14 ноября, 00:36

      Вот почему ты, тупое животное, оскорбил человека ни за что?

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З > Таврида 14 ноября, 00:40

      Перебежчик, он родился в Украине и в отличии от тебя ни одного плохого слова о Родине не сказал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2082

      Таврида > Алексей З 14 ноября, 00:44

      Он родился в СССР, а ты шлюх госдеповский, постоянно на свою Родину гавкаешь.

      14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5040

      Oldtrafford83 > Таврида 14 ноября, 08:14

      Погоди, сейчас он снова по каждой новости проедется вместе со своей сестрой михалычем и снова в БАНьку на неделю, после чуть остынет и снова в бой, таким людям скучно на своём диване)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +113

      Владимир-Филиппов-vkontak > Алексей З 14 ноября, 11:09

      Да не было никогда государства такого - украина. Была Российская Империя, потом СССР. И только в 91-м, когда всем было всё равно, лишь бы наворовать побольше, благодаря политическому хаосу появилось это недоразумение, которое теперь называется украиной.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20638

      NewLife 14 ноября, 00:06

      Вот и все, что было...
      Ты как хочешь это назови...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +269

      Купа Купыч > NewLife 14 ноября, 09:22

      В моих штанах моё богатство.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+