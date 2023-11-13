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  • ⚡️ Кержакова уволили из сербского «Спартака» – он проработал в клубе менее пяти месяцев

⚡️ Кержакова уволили из сербского «Спартака» – он проработал в клубе менее пяти месяцев

13 ноября 2023, 23:46
11

Александр Кержаков покинул пост главного тренера «Спартака» из Суботицы.

Сербский клуб объявил о расторжении контракта с экс-форвардом сборной России по согласию сторон.

Причина досрочного прекращения сотрудничества – последние результаты команды.

  • Кержаков возглавлял «Спартак» с 16 июня.
  • Под его руководством команда провела 15 матчей – 5 побед, 1 ничья, 9 поражений.
  • «Спартак» идет на 11-м месте в чемпионате Сербии.

Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: «Бомбардир»
Европа Спартак Сб Кержаков Александр
Комментарии (11)
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NewLife
1699909606
Вот и все, что было... Ты как хочешь это назови...
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Fialet
1699910265
Молодцы сербы, гнать нахер трусливого иноагента.
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serglider
1699910486
Да, Шура, это тебе не РПЛ с ФНЛ, не твой уровень.
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Skull_Boy
1699933046
Мешок он и в Африке мешок и еще один клоун показал свое мастерство, сто без помощи папы Миллера он ничего не может
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ilichkadr
1699940075
Не по Сеньке шапка. В Европе откержаковить не получится, требования к тренеру иные.
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Александр.Т.
1699942652
Надо у Мостового спросить а почему уволили Кержакова, с поста тренера он же всю жизнь в футбол играл))
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alp
1699949383
и человек дерьмо и тренеришко так себе...
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k611
1699951136
Не будем злорадствовать. Жаль конечно. Всё таки хотелось чтобы наши тренеры были востребованы в Европе.
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