⚡️ Кержакова уволили из сербского «Спартака» – он проработал в клубе менее пяти месяцев

Александр Кержаков покинул пост главного тренера «Спартака» из Суботицы.

Сербский клуб объявил о расторжении контракта с экс-форвардом сборной России по согласию сторон.

Причина досрочного прекращения сотрудничества – последние результаты команды.

Кержаков возглавлял «Спартак» с 16 июня.

Под его руководством команда провела 15 матчей – 5 побед, 1 ничья, 9 поражений.

«Спартак» идет на 11-м месте в чемпионате Сербии.

Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?