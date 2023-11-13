⚡️ Кержакова уволили из сербского «Спартака» – он проработал в клубе менее пяти месяцев

Александр Кержаков покинул пост главного тренера «Спартака» из Суботицы.
Сербский клуб объявил о расторжении контракта с экс-форвардом сборной России по согласию сторон.
Причина досрочного прекращения сотрудничества – последние результаты команды.
- Кержаков возглавлял «Спартак» с 16 июня.
- Под его руководством команда провела 15 матчей – 5 побед, 1 ничья, 9 поражений.
- «Спартак» идет на 11-м месте в чемпионате Сербии.
Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: «Бомбардир»