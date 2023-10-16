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    Кержаков рассказал, каких тренеров недолюбливает Мостовой

    Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков прояснил позицию Александра Мостового по поводу тренерской работы.

    – Вы с Мостовым на связи? Как сошлись, если не считать совместную игру на Евро-2004?

    – Когда закончил карьеру, пару раз пересекались с ним на благотворительных мероприятиях, на матчах. С тех пор общаемся – и сейчас на связи.

    – Расскажите Царю, каково быть тренером. А то он людей этой профессии, кажется, не особо ценит.

    – Думаю, что он ценит тренеров, просто недолюбливает тех, кто мало играл или вообще не играл. У каждого свои взгляды на это.

    Лично я думаю, что за все говорит результат. Это главный показатель для тренера вне зависимости от того, выходил он на поле или нет.

    • Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
    • Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
    • Процесс обучения стартовал в августе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16653

      Алексей З 1 час назад

      Зачем спрашивать Кержакова , если Мостовой сам неоднократно озвучивал своё отношение к тренерам ?

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