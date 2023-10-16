Кержаков рассказал, каких тренеров недолюбливает Мостовой

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков прояснил позицию Александра Мостового по поводу тренерской работы.

– Вы с Мостовым на связи? Как сошлись, если не считать совместную игру на Евро-2004?

– Когда закончил карьеру, пару раз пересекались с ним на благотворительных мероприятиях, на матчах. С тех пор общаемся – и сейчас на связи.

– Расскажите Царю, каково быть тренером. А то он людей этой профессии, кажется, не особо ценит.

– Думаю, что он ценит тренеров, просто недолюбливает тех, кто мало играл или вообще не играл. У каждого свои взгляды на это.

Лично я думаю, что за все говорит результат. Это главный показатель для тренера вне зависимости от того, выходил он на поле или нет.

Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.

Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».

Процесс обучения стартовал в августе.

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