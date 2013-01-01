Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
5
6
7
9
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
20
5
1
72
14
58
65
26
21
2
3
68
12
56
65
26
18
3
5
55
22
33
57
26
13
4
9
36
32
4
43
26
12
3
11
53
52
1
39
26
10
7
9
39
35
4
37
26
10
3
13
35
46
-11
33
26
9
5
12
35
48
-13
32
26
9
4
13
23
33
-10
31
26
8
4
14
37
47
-10
28
26
7
6
13
34
59
-25
27
26
6
6
14
45
79
-34
24
26
6
5
15
49
64
-15
23
26
3
3
20
22
60
-38
12
Команда
3
4
5
8
9
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
11
1
1
36
4
32
34
13
10
3
0
38
4
34
33
13
9
1
3
38
19
19
28
13
9
1
3
28
13
15
28
13
7
4
2
26
13
13
25
13
7
2
4
20
16
4
23
13
6
2
5
16
14
2
20
13
6
2
5
14
14
0
20
13
6
1
6
25
17
8
19
13
6
1
6
19
23
-4
19
13
5
2
6
25
34
-9
17
13
3
5
5
19
26
-7
14
13
3
4
6
29
31
-2
13
13
2
1
10
12
30
-18
7
Команда
3
5
6
7
9
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
2
1
34
10
24
32
13
10
1
2
32
8
24
31
13
9
2
2
27
9
18
29
13
6
2
5
16
16
0
20
13
4
2
7
16
23
-7
14
13
4
1
8
15
33
-18
13
13
3
3
7
13
22
-9
12
13
3
3
7
19
34
-15
12
13
3
2
8
9
19
-10
11
13
3
2
8
15
33
-18
11
13
3
1
9
20
33
-13
10
13
2
3
8
12
30
-18
9
13
1
4
8
20
45
-25
7
13
1
2
10
10
30
-20
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире