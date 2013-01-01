Турниры:
Казахстан. Премьер-лига 2022
|26 тур
|6 ноября, воскресенье
|12:00
|Шахтер
|2:3
|Астана
|25 тур
|30 октября, воскресенье
|13:00
|Атырау
|2:2
|Шахтер
|24 тур
|23 октября, воскресенье
|11:00
|Шахтер
|0:2
|Кайрат
|23 тур
|14 октября, пятница
|16:00
|Ордабасы
|1:0
|Шахтер
|22 тур
|9 октября, воскресенье
|13:00
|Шахтер
|0:0
|Туран
|21 тур
|2 октября, воскресенье
|12:00
|Тобол
|3:1
|Шахтер
|20 тур
|15 сентября, четверг
|14:00
|Шахтер
|0:1
|Каспий
|19 тур
|10 сентября, суббота
|13:00
|Акжайык
|1:2
|Шахтер
|18 тур
|4 сентября, воскресенье
|13:00
|Шахтер
|1:0
|Тараз
|17 тур
|26 августа, пятница
|18:00
|Мактаарал
|0:2
|Шахтер
|13 тур
|20 августа, суббота
|16:00
|Шахтер
|0:0
|Атырау
|3 тур
|12 июля, вторник
|16:00
|Шахтер
|4:2
|Аксу
|16 тур
|2 июля, суббота
|15:00
|Шахтер
|2:3
|Актобе
|15 тур
|25 июня, суббота
|18:00
|Аксу
|1:1
|Шахтер
|14 тур
|19 июня, воскресенье
|14:00
|Шахтер
|1:2
|Кызыл-Жар
|12 тур
|21 мая, суббота
|16:00
|Кайрат
|2:0
|Шахтер
|11 тур
|14 мая, суббота
|13:00
|Шахтер
|1:0
|Ордабасы
|10 тур
|8 мая, воскресенье
|16:00
|Туран
|2:0
|Шахтер
|9 тур
|2 мая, понедельник
|14:00
|Шахтер
|4:1
|Тобол
|8 тур
|27 апреля, среда
|15:00
|Каспий
|4:0
|Шахтер
|7 тур
|23 апреля, суббота
|12:00
|Шахтер
|0:1
|Акжайык
|6 тур
|17 апреля, воскресенье
|15:00
|Тараз
|2:1
|Шахтер
|5 тур
|10 апреля, воскресенье
|12:00
|Шахтер
|5:1
|Мактаарал
|4 тур
|3 апреля, воскресенье
|12:00
|Актобе
|1:1
|Шахтер
|2 тур
|10 марта, четверг
|16:00
|Кызыл-Жар
|0:1
|Шахтер
|1 тур
|5 марта, суббота
|12:00
|Астана
|0:0
|Шахтер