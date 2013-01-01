Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Казахстан. Первая лига
Команды
Шахтер Караганда
Результаты
Шахтер Караганда - результаты матчей
Караганда
Казахстан. Первая лига
Стадион:
Шахтер
Сайт:
http://www.shahter.kz
Тренер:
Дмитрий Огай
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Казахстан. Первая лига. 2026
Казахстан. Первая лига. 2025
Казахстан. Кубок. 2025
Казахстан. Премьер-лига. 2024
Казахстан. Премьер-лига. 2023
Казахстан. Премьер-лига. 2022
Лига конференций. 2021/2022
Казахстан. Премьер-лига. 2021
Казахстан. Премьер-лига. 2020
Казахстан. Премьер-лига. 2019
Казахстан. Премьер-лига. 2018
Казахстан. Премьер-лига. 2017
Казахстан. Финальный раунд. 2016
Казахстан. Премьер-Лига. 2016
Казахстан. Финальный раунд. 2015
Казахстан. Премьер-Лига. 2015
Казахстан. Финальный раунд. 2014
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Казахстан. Премьер-Лига. 2014
Суперкубок Казахстана. 2014
Товарищеские матчи. 2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Казахстан. Финальный раунд. 2013
Лига чемпионов. 2013/2014
Казахстан. Премьер-лига. 2013
Суперкубок Казахстана. 2013
Товарищеские матчи. 2013
Лига чемпионов. 2012/2013
Казахстан. Премьер-Лига. 2012
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Лига Европы. 2010/2011
22.10 | 12:00
Шахтер Караганда
2 : 3
Кайрат-Жастар
16.10 | 15:00
Туран
1 : 0
Шахтер Караганда
08.10 | 13:00
Шахтер Караганда
2 : 0
Академия Онтустик
17.09 | 14:00
Шахтер Караганда
0 : 0
Тараз
11.09 | 15:00
Жайык
1 : 2
Шахтер Караганда
03.09 | 15:00
Шахтер Караганда
4 : 0
Хан-Тенгри
27.08 | 14:00
Елимай-М
0 : 3
Шахтер Караганда
21.08 | 16:00
Шахтер Караганда
4 : 0
Астана-М
13.08 | 16:00
Актобе-М
1 : 6
Шахтер Караганда
06.08 | 16:00
Шахтер Караганда
1 : 0
Каспий-М
31.07 | 16:00
Тобол-М
0 : 2
Шахтер Караганда
24.07 | 16:00
Шахтер Караганда
4 : 1
Арыс
16.07 | 15:00
Батыр
0 : 2
Шахтер Караганда
10.07 | 16:00
Шахтер Караганда
1 : 0
Туран
02.07 | 15:00
Академия Онтустик
1 : 2
Шахтер Караганда
26.06 | 16:00
Тараз
0 : 2
Шахтер Караганда
19.06 | 16:00
Шахтер Караганда
3 : 0
Жайык
12.06 | 17:00
Хан-Тенгри
0 : 2
Шахтер Караганда
26.05 | 13:00
Шахтер Караганда
1 : 0
Елимай-М
21.05 | 17:00
Астана-М
4 : 3
Шахтер Караганда
15.05 | 12:00
Шахтер Караганда
7 : 0
Актобе-М
07.05 | 15:00
Каспий-М
0 : 2
Шахтер Караганда
01.05 | 13:00
Шахтер Караганда
3 : 0
Тобол-М
23.04 | 13:00
Арыс
0 : 6
Шахтер Караганда
17.04 | 13:00
Шахтер Караганда
4 : 0
Батыр
03.04 | 13:00
Кайрат-Жастар
0 : 0
Шахтер Караганда
Главные новости
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
1
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
3
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
1
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
5
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
9
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
7
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
2
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
7
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+