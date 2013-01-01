Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шахтер - результаты

    Город Караганда
    Дивизион Казахстан-Премьер-лига
    Сайт www.shahter.kz
    Стадион Шахтер
    Тренер Вахид Масудов
    Турниры:
    Казахстан. Премьер-лига 2022
    26 тур
    		6 ноября, воскресенье 12:00 Шахтер 2:3 Астана
    25 тур
    		30 октября, воскресенье 13:00 Атырау 2:2 Шахтер
    24 тур
    		23 октября, воскресенье 11:00 Шахтер 0:2 Кайрат
    23 тур
    		14 октября, пятница 16:00 Ордабасы 1:0 Шахтер
    22 тур
    		9 октября, воскресенье 13:00 Шахтер 0:0 Туран
    21 тур
    		2 октября, воскресенье 12:00 Тобол 3:1 Шахтер
    20 тур
    		15 сентября, четверг 14:00 Шахтер 0:1 Каспий
    19 тур
    		10 сентября, суббота 13:00 Акжайык 1:2 Шахтер
    18 тур
    		4 сентября, воскресенье 13:00 Шахтер 1:0 Тараз
    17 тур
    		26 августа, пятница 18:00 Мактаарал 0:2 Шахтер
    13 тур
    		20 августа, суббота 16:00 Шахтер 0:0 Атырау
    3 тур
    		12 июля, вторник 16:00 Шахтер 4:2 Аксу
    16 тур
    		2 июля, суббота 15:00 Шахтер 2:3 Актобе
    15 тур
    		25 июня, суббота 18:00 Аксу 1:1 Шахтер
    14 тур
    		19 июня, воскресенье 14:00 Шахтер 1:2 Кызыл-Жар
    12 тур
    		21 мая, суббота 16:00 Кайрат 2:0 Шахтер
    11 тур
    		14 мая, суббота 13:00 Шахтер 1:0 Ордабасы
    10 тур
    		8 мая, воскресенье 16:00 Туран 2:0 Шахтер
    9 тур
    		2 мая, понедельник 14:00 Шахтер 4:1 Тобол
    8 тур
    		27 апреля, среда 15:00 Каспий 4:0 Шахтер
    7 тур
    		23 апреля, суббота 12:00 Шахтер 0:1 Акжайык
    6 тур
    		17 апреля, воскресенье 15:00 Тараз 2:1 Шахтер
    5 тур
    		10 апреля, воскресенье 12:00 Шахтер 5:1 Мактаарал
    4 тур
    		3 апреля, воскресенье 12:00 Актобе 1:1 Шахтер
    2 тур
    		10 марта, четверг 16:00 Кызыл-Жар 0:1 Шахтер
    1 тур
    		5 марта, суббота 12:00 Астана 0:0 Шахтер
    • Читайте нас: 
    11