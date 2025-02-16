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Казахстан. Первая лига
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Шахтер Караганда
Новости
Шахтер Караганда - новости команды
Караганда
Казахстан. Первая лига
Стадион:
Шахтер
Сайт:
http://www.shahter.kz
Тренер:
Дмитрий Огай
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Фото
Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком
2025.02.16 13:55
Фото
Ярошик возглавил казахстанский клуб, вылетевший в Первую лигу
2024.11.06 11:08
Трансляция
«Шахтер» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 10:50
Трансляция
«Шахтер» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 10:50
Трансляция
«Кайсар» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024
2024.10.20 13:50
Трансляция
«Астана» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 октября 2024
2024.10.16 14:54
Трансляция
«Тобол» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
2024.09.28 14:50
Трансляция
«Шахтер» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
2024.09.22 13:50
Трансляция
«Шахтер» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024
2024.09.01 16:50
Трансляция
«Атырау» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024
2024.08.24 14:50
Трансляция
«Шахтер» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024
2024.08.18 14:50
«Кайрат» победил в дебютном матче Кержакова
2024.06.02 19:02
Адиев: «Я возглавил сборную Казахстана. Контракт пока не подписан»
2022.04.27 13:52
Россиянин Адиев – основной кандидат на пост тренера сборной Казахстана
2022.04.27 09:56
Товарищеский матч. «Спартак» победил «Шахтер» из Караганды. Забили Ларссон, Николсон и Рассказов
2022.02.19 19:34
13
Адиев: «Протесты в Казахстане скажутся на футболе. Как здесь чемпионат проводить?»
2022.01.06 16:25
2
Официально: Адиев – новый тренер «Шахтера» из Караганды
2021.04.17 12:25
«Чемпионат»: Адиев возглавит «Шахтeр» из Караганды
2021.04.16 00:51
3
Журналист Кожахмет: «Экс-тренера «Спартака» Грозного «Шахтер» К завтра отправит в отставку»
2020.06.14 13:46
31
Грозный: «Руководству РЖД было бы корректно автоматически продлить контракт Семина на пять лет»
2020.04.27 17:56
Фото
Аршавин провел последний матч за «Кайрат»
2018.11.11 15:00
13
Аршавин в компенсированное время принес «Кайрату» ничью в Караганде
2018.08.05 20:16
7
Чернышов: «В Казахстане барана резали перед началом сезона на удачу, а затем – съели»
2016.11.23 10:57
4
Видео
Голевой пас Аршавина помогу «Кайрату» уничтожить «Шахтер»
2016.06.11 16:26
2
Арзуманян перешел из «Амкара» в карагандинский «Шахтер»
2016.02.17 14:57
1
Нидергаус: «Шахтер» не может позволить себе покупку Кержакова»
2015.12.16 12:21
Главные новости
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
1
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
3
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
1
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
5
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
9
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
7
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
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Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
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Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
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