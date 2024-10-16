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    • «Астана» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 октября 2024

    «Астана» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 октября 2024

    Астана
    16.10.2024, среда, 16:00
    Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
    3 : 0
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Шахтер
    23' М. Томасов
    25' Ч. Жоффри
    54' Н. Грипши
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Астана
    93
    Йосип Чондрич
    ВР
    45
    Алекса Аманович
    ЛЗ
    2
    Карло Бартолец
    ЦЗ
    5
    Кипрас Казуколовас
    ЦЗ
    4
    Марат Быстров
    ПЗ
    8
    Исламбек Куат
    ОП
    10
    Марин Томасов
    ЦП
    19
    Барнс Осеи
    ЦП
    77
    Назми Грипши
    АП
    28
    Усман Камара
    ЛВ
    9
    Чинеду Жоффри
    ЦФ
    Главный тренер
    Григорий Бабаян
    Шахтер
    40
    Егор Цуприков
    ВР
    60
    Франсиско Кампо
    ЦЗ
    5
    Филип Стаменкович
    ЦЗ
    4
    Дмитрий Рыжук
    ЦЗ
    16
    Ескендир Кыбырай
    ПЗ
    44
    Алмас Тюлюбай
    ОП
    17
    Дмитрий Лисакович
    ЦП
    21
    Йован Илич
    ЦП
    9
    Айдос Таттыбаев
    ЦФ
    33
    Лайонел Адамс
    ЦФ
    10
    Имеда Ашортия
    ЦФ
    Главный тренер
    Константин Емельянов
    Астана
    55
    Александр Заруцкий
    ВР
    74
    Мухамеджан Сейсен
    ВР
    27
    Тимур Досмагамбетов
    ЛЗ
    15
    Абзал Бейсебеков
    ЦЗ
    22
    Александр Марочкин
    ЦЗ
    3
    Бранимир Калайца
    ЦЗ
    6
    Ян Вороговский
    ЦП
    21
    Эльхан Астанов
    ЛВ
    72
    Станислав Басманов
    ЛВ
    81
    Рамазан Каримов
    ЦФ
    11
    Ннамди Аханону
    ЦФ
    Шахтер
    95
    Данила Карпиков
    ВР
    76
    Владислав Лошкарев
    ВР
    68
    Александр Мигунов
    ЦЗ
    27
    Шахсултан Зубайдилда
    ЦЗ
    6
    Милош Николич
    ЦЗ
    23
    Руслан Туткышев
    ОП
    7
    Максим Драченко
    ЦП
    18
    Ансар Алтынхан
    ЦП
    8
    Абылайхан Назымханов
    АП
    19
    Евгений Козлов
    ЦФ
    97
    Милан Джокич
    ЦФ
    11
    Айбар Абдулла
    ЦФ
    4-1-2-2-1
    93
    Чондрич
    45
    Аманович
    2
    Бартолец
    5
    Казуколовас
    4
    Быстров
    8
    Куат
    10
    Томасов
    19
    Осеи
    28
    Камара
    77
    Грипши
    9
    Жоффри
    4-1-2-3
    40
    Цуприков
    16
    Кыбырай
    5
    Стаменкович
    4
    Рыжук
    60
    Кампо
    44
    Тюлюбай
    17
    Лисакович
    21
    Илич
    10
    Ашортия
    33
    Адамс
    9
    Таттыбаев
    8
    Куат
    15
    Бейсебеков
    15
    Бейсебеков
    8
    Куат
    45
    Аманович
    22
    Марочкин
    22
    Марочкин
    45
    Аманович
    77
    Грипши
    21
    Астанов
    21
    Астанов
    77
    Грипши
    10
    Томасов
    72
    Басманов
    72
    Басманов
    10
    Томасов
    9
    Жоффри
    81
    Каримов
    81
    Каримов
    9
    Жоффри
    10
    Ашортия
    19
    Козлов
    19
    Козлов
    10
    Ашортия
    Остались в запасе
    Астана
    Шахтер
    55
    Александр Заруцкий
    ВР
    74
    Мухамеджан Сейсен
    ВР
    27
    Тимур Досмагамбетов
    ЛЗ
    3
    Бранимир Калайца
    ЦЗ
    6
    Ян Вороговский
    ЦП
    11
    Ннамди Аханону
    ЦФ
    Главный тренер
    Григорий Бабаян
    95
    Данила Карпиков
    ВР
    76
    Владислав Лошкарев
    ВР
    68
    Александр Мигунов
    ЦЗ
    27
    Шахсултан Зубайдилда
    ЦЗ
    6
    Милош Николич
    ЦЗ
    23
    Руслан Туткышев
    ОП
    7
    Максим Драченко
    ЦП
    18
    Ансар Алтынхан
    ЦП
    8
    Абылайхан Назымханов
    АП
    97
    Милан Джокич
    ЦФ
    11
    Айбар Абдулла
    ЦФ
    Главный тренер
    Константин Емельянов
    Остались в запасе
    55
    Александр Заруцкий
    ВР
    74
    Мухамеджан Сейсен
    ВР
    27
    Тимур Досмагамбетов
    ЛЗ
    3
    Бранимир Калайца
    ЦЗ
    6
    Ян Вороговский
    ЦП
    11
    Ннамди Аханону
    ЦФ
    Остались в запасе
    95
    Данила Карпиков
    ВР
    76
    Владислав Лошкарев
    ВР
    68
    Александр Мигунов
    ЦЗ
    27
    Шахсултан Зубайдилда
    ЦЗ
    6
    Милош Николич
    ЦЗ
    23
    Руслан Туткышев
    ОП
    7
    Максим Драченко
    ЦП
    18
    Ансар Алтынхан
    ЦП
    8
    Абылайхан Назымханов
    АП
    97
    Милан Джокич
    ЦФ
    11
    Айбар Абдулла
    ЦФ
    Главный тренер
    Григорий Бабаян
    Главный тренер
    Константин Емельянов
    Статистика матча Астана - Шахтер
    1
    1
    Желтые карточки
    1
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Шахтера», 22-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Шахтер»

    «Астана» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 октября 2024

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    Прогноз на точный счет матча «Астана» – «Шахтер» Караганда, Премьер-лига Казахстана, 16 октября 2024 года
    Источник: «Бомбардир»

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    16.10.2024 14:54
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