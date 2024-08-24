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  • «Атырау» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Атырау» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 14:50
Атырау
24.08.2024, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Шахтер Караганда
27' Н. Сигневич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
10
Ринат Джуматов
ЦП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦП
16
Матеус Крисиума
ПВ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Шахтер Караганда
1
Андрей Шабанов
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
6
Милош Николич
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
88
Рохер Каньяс
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
33
Лайонел Адамс
ЦФ
97
Милан Джокич
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Атырау
35
Владислав Саенко
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
18
Никита Степанов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
34
Якоб Новак
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
26
Юсуф Саидалиев
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Шахтер Караганда
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
68
Александр Мигунов
ЦЗ
15
Богдан Савкив
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
10
Имеда Ашортия
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Хаткевич
4
Жумаханов
26
Керимжанов
19
Наджарян
55
Нойок
10
Джуматов
21
Жагоров
11
Каямба
7
Стасевич
16
Крисиума
14
Сигневич
3-3-2-1-3
1
Шабанов
66
Кампо
5
Стаменкович
6
Николич
14
Кыбырай
88
Каньяс
2
Рыжук
7
Драченко
80
Илич
18
Назымханов
7
Козлов
97
Джокич
33
Адамс
Остались в запасе
Атырау
Шахтер Караганда
35
Владислав Саенко
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
18
Никита Степанов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
34
Якоб Новак
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
26
Юсуф Саидалиев
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
68
Александр Мигунов
ЦЗ
15
Богдан Савкив
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
10
Имеда Ашортия
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Остались в запасе
35
Владислав Саенко
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
18
Никита Степанов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
34
Якоб Новак
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
26
Юсуф Саидалиев
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Остались в запасе
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
68
Александр Мигунов
ЦЗ
15
Богдан Савкив
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
10
Имеда Ашортия
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Константин Емельянов
Статистика матча Атырау - Шахтер Караганда
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Шахтера», 18-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау»«Шахтер»

«Атырау» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Шахтер Караганда Атырау
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