24.08.2024, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Атырау
Шахтер Караганда
1
Андрей Шабанов
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
6
Милош Николич
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
88
Рохер Каньяс
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
33
Лайонел Адамс
ЦФ
97
Милан Джокич
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Атырау
3-1-3-2-1
1
Хаткевич
4
Жумаханов
26
Керимжанов
19
Наджарян
55
Нойок
10
Джуматов
21
Жагоров
11
Каямба
7
Стасевич
16
Крисиума
14
Сигневич
3-3-2-1-3
1
Шабанов
66
Кампо
5
Стаменкович
6
Николич
14
Кыбырай
88
Каньяс
2
Рыжук
7
Драченко
80
Илич
18
Назымханов
7
Козлов
97
Джокич
33
Адамс
Остались в запасе
Атырау
Шахтер Караганда
35
Владислав Саенко
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
18
Никита Степанов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
34
Якоб Новак
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
26
Юсуф Саидалиев
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
68
Александр Мигунов
ЦЗ
15
Богдан Савкив
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
10
Имеда Ашортия
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Остались в запасе
35
Владислав Саенко
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
18
Никита Степанов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
34
Якоб Новак
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
26
Юсуф Саидалиев
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Остались в запасе
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
68
Александр Мигунов
ЦЗ
15
Богдан Савкив
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
10
Имеда Ашортия
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Константин Емельянов
Статистика матча Атырау - Шахтер Караганда
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Шахтера», 18-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»