Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком

«Черноморец» подписал контракт с центральным полузащитником Залимханом Юсуповым на 2,5 года. Ранее он выступал за «Динамо Мх».
27-летний хавбек всю профессиональную карьеру провел в клубах из Махачкалы, играл за «Динамо» с 2021 года.
Также «Динамо Мх» объявило о расторжении контракта с 24-летним полузащитником Франсиско Кампо Миной по обоюдному согласию сторон.
Колумбиец перешел в российский клуб в январе, а с августа играл на правах аренды за «Шахтер» из Караганды.
Также «Динамо Мх» вернуло из аренды 20-летнего хавбека Абдулпашу Джабраилова. Он провел первую часть сезона в «Машуке-КМВ».
- Юсупов сыграл в текущем сезоне 18 матчей за «Динамо Мх». По данным Transfermarkt, сумма его трансфера составила 100 тысяч евро.
- Кампо Мина провел за казахстанский «Шахтер» 8 матчей на правах аренды.
- Джабраилов сыграл в 17 встречах за «Машук-КМВ» в текущем сезоне. До ухода в аренду он провел 1 матч за «Динамо Мх» в сезоне-2024/25.