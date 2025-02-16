Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком

Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком

«Черноморец» подписал контракт с центральным полузащитником Залимханом Юсуповым на 2,5 года. Ранее он выступал за «Динамо Мх».

27-летний хавбек всю профессиональную карьеру провел в клубах из Махачкалы, играл за «Динамо» с 2021 года.

Также «Динамо Мх» объявило о расторжении контракта с 24-летним полузащитником Франсиско Кампо Миной по обоюдному согласию сторон.

Колумбиец перешел в российский клуб в январе, а с августа играл на правах аренды за «Шахтер» из Караганды.

Также «Динамо Мх» вернуло из аренды 20-летнего хавбека Абдулпашу Джабраилова. Он провел первую часть сезона в «Машуке-КМВ».

  • Юсупов сыграл в текущем сезоне 18 матчей за «Динамо Мх». По данным Transfermarkt, сумма его трансфера составила 100 тысяч евро.
  • Кампо Мина провел за казахстанский «Шахтер» 8 матчей на правах аренды.
  • Джабраилов сыграл в 17 встречах за «Машук-КМВ» в текущем сезоне. До ухода в аренду он провел 1 матч за «Динамо Мх» в сезоне-2024/25.

Новости по теме
Товарищеские матчи. Махачкалинское «Динамо» проиграло «Ахмату», «Крылья Советов» одержали две победы 4
Махачкалинское «Динамо» объявило о подписании 3-кратного чемпиона Алжира
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Ахмата» и защитника «Ростова» 1
Источник: официальный сайт «Черноморца»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

16.02.2025 13:55
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 