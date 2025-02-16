Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком

«Черноморец» подписал контракт с центральным полузащитником Залимханом Юсуповым на 2,5 года. Ранее он выступал за «Динамо Мх».

27-летний хавбек всю профессиональную карьеру провел в клубах из Махачкалы, играл за «Динамо» с 2021 года.

Также «Динамо Мх» объявило о расторжении контракта с 24-летним полузащитником Франсиско Кампо Миной по обоюдному согласию сторон.

Колумбиец перешел в российский клуб в январе, а с августа играл на правах аренды за «Шахтер» из Караганды.

Также «Динамо Мх» вернуло из аренды 20-летнего хавбека Абдулпашу Джабраилова. Он провел первую часть сезона в «Машуке-КМВ».