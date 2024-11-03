03.11.2024, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Шахтер Караганда
Шахтер Караганда
4-2-1-3
1
Цуприков
68
Мигунов
27
Зубайдилда
2
Рыжук
14
Кыбырай
44
Тюлюбай
88
Каньяс
18
Назымханов
9
Таттыбаев
9
Абдулла
10
Ашортия
3-2-1-3-1
30
Шацкий
31
Танжариков
15
Кики
6
Касым
5
Каиров
5
Вэтэжелу
4
Уче
12
Думбуя
80
Кенесов
18
Жан
10
Умаев
1
Цуприков
99
Карпиков
99
Карпиков
1
Цуприков
10
Ашортия
20
Бачек
20
Бачек
10
Ашортия
80
Кенесов
21
Севальос
21
Севальос
80
Кенесов
31
Танжариков
3
Бессмертный
3
Бессмертный
31
Танжариков
10
Умаев
77
Ромеро
77
Ромеро
10
Умаев
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Актобе
1
Андрей Шабанов
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
6
Милош Николич
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
97
Милан Джокич
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
29
Daniyal Takhanov
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
71
Дархан Бердибек
ЦП
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
Главный тренер
Игорь Леонов
Остались в запасе
1
Андрей Шабанов
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
6
Милош Николич
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
97
Милан Джокич
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
29
Daniyal Takhanov
ЦФ
Остались в запасе
71
Дархан Бердибек
ЦП
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
Главный тренер
Константин Емельянов
Главный тренер
Игорь Леонов
Статистика матча Шахтер Караганда - Актобе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Актобе», 25-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Актобе»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»