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Арзуманян перешел из «Амкара» в карагандинский «Шахтер»

17 февраля 2016, 14:57
1

Защитник «Амкара« Роберт Арзуманян перешел в «Шахтер« из Караганды на правах аренды до 30 ноября.

«Роберт – игрок сборной Армении, более того, ее капитан, провел на поле более 70 матчей. Но в связи с жесткими условиями по лимиту, он не всегда попадал в состав, а держать игрока искусственно в запасе не правильно, он должен получать игровую практику постоянно.

Поэтому мы совместно приняли решение о том, что Роберт продолжит карьеру в «Шахтере», – сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

30-летний Арзуманян выступает за «Амкар» с 2015 года, провел за клуб 13 матчей. За сборную Армении сыграл 74 матча и забил 5 голов.

Источник: ФК «Амкар»
Казахстан. Премьер-Лига Россия. Премьер-лига Россия Амкар-Пермь Шахтер Караганда Арзуманян Роберт
Комментарии (1)
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Aztec58
1455721379
Кто ему зряплату выплачивает? Ежу было ясно, что в Амкаре он играть не сможет и не будет, тогда для какой аферы его подписывали?
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