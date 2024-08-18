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  • «Шахтер» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

«Шахтер» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

18 августа 2024, 14:50
Шахтер Караганда
18.08.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
2 : 3
Завершен
Ордабасы
58' А. Беседин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
1
Андрей Шабанов
ВР
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
6
Милош Николич
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
88
Рохер Каньяс
ОП
80
Йован Илич
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
7
Евгений Козлов
ЦФ
97
Милан Джокич
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Ордабасы
1
Сергей Игнатович
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
68
Александр Мигунов
ЦЗ
15
Богдан Савкив
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
33
Лайонел Адамс
ЦФ
10
Имеда Ашортия
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
29
Daniyal Takhanov
ЦФ
Ордабасы
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Шабанов
6
Николич
5
Стаменкович
66
Кампо
2
Рыжук
88
Каньяс
14
Кыбырай
80
Илич
18
Назымханов
97
Джокич
7
Козлов
4-1-3-1-1
1
Игнатович
25
Малый
24
Товар
32
Пластун
5
Суюмбаев
40
Квек
22
Астанов
96
Абикен
8
Тагыберген
10
Яхшибоев
41
Беседин
14
Кыбырай
15
Савкив
15
Савкив
14
Кыбырай
7
Козлов
10
Ашортия
10
Ашортия
7
Козлов
18
Назымханов
9
Таттыбаев
9
Таттыбаев
18
Назымханов
5
Суюмбаев
3
Шехович
3
Шехович
5
Суюмбаев
8
Тагыберген
9
Исламхан
9
Исламхан
8
Тагыберген
96
Абикен
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
96
Абикен
41
Беседин
90
Садовский
90
Садовский
41
Беседин
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Ордабасы
1
Егор Цуприков
ВР
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
68
Александр Мигунов
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
33
Лайонел Адамс
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
29
Daniyal Takhanov
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
68
Александр Мигунов
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
33
Лайонел Адамс
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
29
Daniyal Takhanov
ЦФ
Остались в запасе
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Шахтер Караганда - Ордабасы
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Ордабасы», 17-й тур казахстанской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Ордабасы»

«Шахтер» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Шахтер Караганда
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