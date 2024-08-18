18.08.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Шахтер Караганда
Шахтер Караганда
3-3-1-1-2
1
Шабанов
6
Николич
5
Стаменкович
66
Кампо
2
Рыжук
88
Каньяс
14
Кыбырай
80
Илич
18
Назымханов
97
Джокич
7
Козлов
4-1-3-1-1
1
Игнатович
25
Малый
24
Товар
32
Пластун
5
Суюмбаев
40
Квек
22
Астанов
96
Абикен
8
Тагыберген
10
Яхшибоев
41
Беседин
14
Кыбырай
15
Савкив
15
Савкив
14
Кыбырай
7
Козлов
10
Ашортия
10
Ашортия
7
Козлов
18
Назымханов
9
Таттыбаев
9
Таттыбаев
18
Назымханов
5
Суюмбаев
3
Шехович
3
Шехович
5
Суюмбаев
8
Тагыберген
9
Исламхан
9
Исламхан
8
Тагыберген
96
Абикен
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
96
Абикен
41
Беседин
90
Садовский
90
Садовский
41
Беседин
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Ордабасы
1
Егор Цуприков
ВР
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
68
Александр Мигунов
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
33
Лайонел Адамс
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
29
Daniyal Takhanov
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
68
Александр Мигунов
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
33
Лайонел Адамс
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
29
Daniyal Takhanov
ЦФ
Остались в запасе
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Шахтер Караганда - Ордабасы
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Ордабасы», 17-й тур казахстанской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Ордабасы»
- Матч будет транслировать «Fоnbet».
Источник: «Бомбардир»