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  • Адиев: «Протесты в Казахстане скажутся на футболе. Как здесь чемпионат проводить?»

Адиев: «Протесты в Казахстане скажутся на футболе. Как здесь чемпионат проводить?»

6 января 2022, 16:25
2

Российский тренер карагандинского «Шахтeра» Магомед Адиев прокомментировал ситуацию с массовыми протестами в Казахстане.

«Происходящее в Казахстане не добавляет оптимизма. Конечно, это скажется на футболе, ведь даже правительство ушло в отставку. Футбол в стране зависим от государства, частных клубов почти нет.

Многое зависит от того, заинтересован ли глава области футболом или нет. Если ему не нравится спорт, то команды может не быть. Поэтому есть опасения, что это негативно скажется на нашей команде.

Все игроки переживают, ждут развития ситуации. Связь есть не во всех регионах, я несколько дней не мог переговорить со спортивным директором.

Надеюсь, это не помешает нам вылететь на сборы и готовиться к чемпионату. Но посещают мысли… Если такое будет продолжаться, то как здесь чемпионат проводить?» – сказал Адиев.

  • На всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение.
  • Массовые протесты были вызваны двукратным повышением цен на газ.
  • 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку.

Агент Зайнтудинова не может связаться с игроком. В Казахстане проходят массовые протесты

Почему в Казахстане массовые протесты и что там сейчас происходит: отставка правительства, погромы, отключение интернета, захват зданий

Источник: «Чемпионат»
Казахстан. Премьер-лига Шахтер Караганда Адиев Магомед
Комментарии (2)
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JTherry
1641476237
правительство Казахстана отправлено в отставку президентом Токаевым... а чемпионату по футболу там пришел конец... политика вмешалась и в спорт...((
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Dr.Metal
1641483054
Ну на Украине не получается продавить, так через Казахстан решили попробовать. Это политическая игра, в которой цены на газ всего лишь зрительная причина
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