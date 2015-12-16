Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Нидергаус: «Шахтер» не может позволить себе покупку Кержакова»

    Нидергаус: «Шахтер» не может позволить себе покупку Кержакова»

    Исполнительный директор карагандинского "Шахтера" Владимир Нидергаус сказал, что Александр Кержаков не сможет перейти в команду по финансовым причинам.

    "Я давал интервью нескольким журналистам из российских и европейских изданий по поводу своего назначения. Мысль была просто вытащена из контекста. Безусловно, Кержаков и топовые футболисты, которые, надеюсь, будут приезжать в Казахстан, поднимут наш чемпионат.

    Чем больше хороших легионеров будет у нас играть, тем лучше для развития нашего футбола и отечественных футболистов, которые будут набираться у них мастерства и опыта. Что касается Кержакова, то "Шахтер", конечно, не может себе позволить его приобретение, но такие команды, как "Кайрат" или "Ордабасы", могут рассмотреть его кандидатуру", – цитирует Нидергауса Vesti.kz.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.12.2015 12:21
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996584
    numo452105
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+