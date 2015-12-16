Нидергаус: «Шахтер» не может позволить себе покупку Кержакова»

Исполнительный директор карагандинского "Шахтера" Владимир Нидергаус сказал, что Александр Кержаков не сможет перейти в команду по финансовым причинам.

"Я давал интервью нескольким журналистам из российских и европейских изданий по поводу своего назначения. Мысль была просто вытащена из контекста. Безусловно, Кержаков и топовые футболисты, которые, надеюсь, будут приезжать в Казахстан, поднимут наш чемпионат.



Чем больше хороших легионеров будет у нас играть, тем лучше для развития нашего футбола и отечественных футболистов, которые будут набираться у них мастерства и опыта. Что касается Кержакова, то "Шахтер", конечно, не может себе позволить его приобретение, но такие команды, как "Кайрат" или "Ордабасы", могут рассмотреть его кандидатуру", – цитирует Нидергауса Vesti.kz.