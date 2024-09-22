Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Шахтер» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

«Шахтер» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

22 сентября 2024, 13:50
Шахтер Караганда
22.09.2024, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Елимай
90+4' Е. Козлов
15' Н. Корзун 29' Н. Корзун
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
88
Рохер Каньяс
ОП
80
Йован Илич
ЦП
7
Максим Драченко
ЦП
33
Лайонел Адамс
ЦФ
10
Имеда Ашортия
ЦФ
97
Милан Джокич
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Елимай
35
Максим Коваль
ВР
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
18
Никита Корзун
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
23
Майком Давид
ЦП
7
Эдарлин Рейес
ЦП
89
Чина
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Шахтер Караганда
1
Андрей Шабанов
ВР
68
Александр Мигунов
ЦЗ
6
Милош Николич
ЦЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
20
Дмитрий Бачек
АП
18
Абылайхан Назымханов
АП
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
Елимай
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
7
Роман Муртазаев
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
4-1-2-3
1
Цуприков
2
Рыжук
66
Кампо
5
Стаменкович
14
Кыбырай
88
Каньяс
80
Илич
7
Драченко
97
Джокич
10
Ашортия
33
Адамс
4-1-3-1-1
35
Коваль
4
Пенчиков
3
Одеойибо
88
Яшин
19
Габышев
18
Корзун
6
Дарабаев
23
Давид
7
Рейес
89
Чина
14
Машуков
10
Ашортия
7
Козлов
7
Козлов
10
Ашортия
89
Чина
7
Муртазаев
7
Муртазаев
89
Чина
6
Дарабаев
88
Перцух
88
Перцух
6
Дарабаев
7
Рейес
10
Нургалиев
10
Нургалиев
7
Рейес
14
Машуков
11
Свиридов
11
Свиридов
14
Машуков
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Елимай
1
Андрей Шабанов
ВР
68
Александр Мигунов
ЦЗ
6
Милош Николич
ЦЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
20
Дмитрий Бачек
АП
18
Абылайхан Назымханов
АП
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Андрей Шабанов
ВР
68
Александр Мигунов
ЦЗ
6
Милош Николич
ЦЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
20
Дмитрий Бачек
АП
18
Абылайхан Назымханов
АП
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
Главный тренер
Константин Емельянов
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Шахтер Караганда - Елимай
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Елимая», 21-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Елимай»

«Шахтер» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Елимай Шахтер Караганда
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
5
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+