22.09.2024, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Шахтер Караганда
Шахтер Караганда
4-1-2-3
1
Цуприков
2
Рыжук
66
Кампо
5
Стаменкович
14
Кыбырай
88
Каньяс
80
Илич
7
Драченко
97
Джокич
10
Ашортия
33
Адамс
4-1-3-1-1
35
Коваль
4
Пенчиков
3
Одеойибо
88
Яшин
19
Габышев
18
Корзун
6
Дарабаев
23
Давид
7
Рейес
89
Чина
14
Машуков
10
Ашортия
7
Козлов
7
Козлов
10
Ашортия
89
Чина
7
Муртазаев
7
Муртазаев
89
Чина
6
Дарабаев
88
Перцух
88
Перцух
6
Дарабаев
7
Рейес
10
Нургалиев
10
Нургалиев
7
Рейес
14
Машуков
11
Свиридов
11
Свиридов
14
Машуков
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Елимай
1
Андрей Шабанов
ВР
68
Александр Мигунов
ЦЗ
6
Милош Николич
ЦЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
20
Дмитрий Бачек
АП
18
Абылайхан Назымханов
АП
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Андрей Шабанов
ВР
68
Александр Мигунов
ЦЗ
6
Милош Николич
ЦЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
20
Дмитрий Бачек
АП
18
Абылайхан Назымханов
АП
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
Главный тренер
Константин Емельянов
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Шахтер Караганда - Елимай
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Елимая», 21-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Елимай»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»