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Адиев: «Я возглавил сборную Казахстана. Контракт пока не подписан»

Главный тренер карагандинского «Шахтера» Магомед Адиев подтвердил назначение на пост главного тренера сборной Казахстана.

«Да, можно сказать, что я возглавил сборную Казахстана. Подписан ли контракт? Пока нет. Но есть договоренность, что подпишу его послезавтра на встрече с представителями федерации.

Останусь ли в карагандинском «Шахтере»? Будем обсуждать это более детально после подписания контракта. Обсудим и с руководством «Шахтера», и с Казахстанской федерацией футбола», — сказал Адиев.

  • В РПЛ Адиев тренировал «Анжи».
  • «Шахтер» в таблице чемпионата Казахстана идет 10-м.
  • Казахстан выступает в Лиге С Лиги наций.

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Источник: Legalbet

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Комментарии1
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    Рейтинг: +73

    Феникс 28 2 часа назад

    В сборной Казахстана тренерами все больше иностранцы работали ---голландец Пайперс, немец Шторк, чехи Беранек и Билек, болгарин Стойлов. Хорошие бабки получали. Теперь видать там бабла меньше стало, только на Адиева хватило.)))

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