Адиев: «Я возглавил сборную Казахстана. Контракт пока не подписан»

Главный тренер карагандинского «Шахтера» Магомед Адиев подтвердил назначение на пост главного тренера сборной Казахстана.

«Да, можно сказать, что я возглавил сборную Казахстана. Подписан ли контракт? Пока нет. Но есть договоренность, что подпишу его послезавтра на встрече с представителями федерации.

Останусь ли в карагандинском «Шахтере»? Будем обсуждать это более детально после подписания контракта. Обсудим и с руководством «Шахтера», и с Казахстанской федерацией футбола», — сказал Адиев.

В РПЛ Адиев тренировал «Анжи».

«Шахтер» в таблице чемпионата Казахстана идет 10-м.

Казахстан выступает в Лиге С Лиги наций.

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