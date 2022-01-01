Адиев: «Я возглавил сборную Казахстана. Контракт пока не подписан»

В сборной Казахстана тренерами все больше иностранцы работали ---голландец Пайперс, немец Шторк, чехи Беранек и Билек, болгарин Стойлов. Хорошие бабки получали. Теперь видать там бабла меньше стало, только на Адиева хватило.)))
Главный тренер карагандинского «Шахтера» Магомед Адиев подтвердил назначение на пост главного тренера сборной Казахстана.
«Да, можно сказать, что я возглавил сборную Казахстана. Подписан ли контракт? Пока нет. Но есть договоренность, что подпишу его послезавтра на встрече с представителями федерации.
Останусь ли в карагандинском «Шахтере»? Будем обсуждать это более детально после подписания контракта. Обсудим и с руководством «Шахтера», и с Казахстанской федерацией футбола», — сказал Адиев.
- В РПЛ Адиев тренировал «Анжи».
- «Шахтер» в таблице чемпионата Казахстана идет 10-м.
- Казахстан выступает в Лиге С Лиги наций.
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