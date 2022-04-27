Адиев: «Я возглавил сборную Казахстана. Контракт пока не подписан»

Главный тренер карагандинского «Шахтера» Магомед Адиев подтвердил назначение на пост главного тренера сборной Казахстана.
«Да, можно сказать, что я возглавил сборную Казахстана. Подписан ли контракт? Пока нет. Но есть договоренность, что подпишу его послезавтра на встрече с представителями федерации.
Останусь ли в карагандинском «Шахтере»? Будем обсуждать это более детально после подписания контракта. Обсудим и с руководством «Шахтера», и с Казахстанской федерацией футбола», — сказал Адиев.
- В РПЛ Адиев тренировал «Анжи».
- «Шахтер» в таблице чемпионата Казахстана идет 10-м.
- Казахстан выступает в Лиге С Лиги наций.
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Источник: Legalbet