Товарищеский матч. «Спартак» победил «Шахтер» из Караганды. Забили Ларссон, Николсон и Рассказов

«Спартак» провел последний товарищеский матч на сборах в Турции. Московская команда в закрытом режиме играла с «Шахтером» из Караганды.

«Спартак» победил со счетом 3:1. Голы забили Джордан Ларссон, Шамар Николсон и Николай Рассказов (после рикошета).

«Спартак» 26 февраля сыграет с ЦСКА в РПЛ.

Клуб занимает 9-е место в турнирной таблице.

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