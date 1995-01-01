Товарищеский матч. «Спартак» победил «Шахтер» из Караганды. Забили Ларссон, Николсон и Рассказов

Сбор закончен на мажорной ноте!
Будем надеяться, что все набрали кондиции и готовы к продолжению сезона.
По последней игре непонятки, - Коля в какие ворота забил?
Если в чужие, то пусть постоянно топчется в штрафной и играет роль стенки, с углом отскока в ворота соперников. Ну а если отскакивает в свои, то извините, скатертью дорога.))
«Спартак» провел последний товарищеский матч на сборах в Турции. Московская команда в закрытом режиме играла с «Шахтером» из Караганды.
«Спартак» победил со счетом 3:1. Голы забили Джордан Ларссон, Шамар Николсон и Николай Рассказов (после рикошета).
- «Спартак» 26 февраля сыграет с ЦСКА в РПЛ.
- Клуб занимает 9-е место в турнирной таблице.
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