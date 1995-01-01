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    Товарищеский матч. «Спартак» победил «Шахтер» из Караганды. Забили Ларссон, Николсон и Рассказов

    «Спартак» провел последний товарищеский матч на сборах в Турции. Московская команда в закрытом режиме играла с «Шахтером» из Караганды.

    «Спартак» победил со счетом 3:1. Голы забили Джордан Ларссон, Шамар Николсон и Николай Рассказов (после рикошета).

    • «Спартак» 26 февраля сыграет с ЦСКА в РПЛ.
    • Клуб занимает 9-е место в турнирной таблице.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:34
    Комментарии13
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      Рейтинг: +10299

      ivany4 2 минуты назад

      Сбор закончен на мажорной ноте!
      Будем надеяться, что все набрали кондиции и готовы к продолжению сезона.
      По последней игре непонятки, - Коля в какие ворота забил?
      Если в чужие, то пусть постоянно топчется в штрафной и играет роль стенки, с углом отскока в ворота соперников. Ну а если отскакивает в свои, то извините, скатертью дорога.))

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      Рейтинг: +13946

      Cleaner 1 час назад

      Где-где?.. В Караганде!!!...)))

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      Рейтинг: +5036

      rash1959 1 час назад

      Колюня раньше просто не на той позиции играл. Ну держись конюшня, коля за всё выдаст.

      2
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      Рейтинг: +21075

      JTherry 1 час назад

      гадать не пришлось, кто забил мячи - от Коли голы стали рикошетом залетать...) сборы закончились, завтра - в Москву...

      2
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      Рейтинг: +40

      Сделаны из Дерева > JTherry 1 час назад

      Может в Коляна нужно часто попадать? И будет отскакивать как от Дзюбы????

      2
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      Рейтинг: +21075

      JTherry > Сделаны из Дерева 56 минут назад

      так, может, от него в свои ворота залетело, счет 3:1...))) не написали же сколько голов забил Ларссон и Николсон...

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      Рейтинг: +40

      Сделаны из Дерева > JTherry 43 минуты назад

      Да ну в ряд ли)!

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      Рейтинг: +40

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      Нормально размялись!

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      Рейтинг: +1909

      B.G. 1 час назад

      В РПЛ, Шахтеров из Караганды не будет.

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      Рейтинг: +13946

      Cleaner > B.G. 57 минут назад

      Спартак для товарищеских игр подбирает РАВНЫХ по силе соперников...)))

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      Рейтинг: +40

      Сделаны из Дерева > Cleaner 43 минуты назад

      А кони грандов? ты опять смешишь!!!

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      Рейтинг: +1909

      B.G. > Cleaner 20 минут назад

      Вот, 26.02 и посмотрим....

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      Рейтинг: +13946

      Cleaner > B.G. 12 минут назад

      Поржем!..)))

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