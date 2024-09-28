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  • «Тобол» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

«Тобол» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

28 сентября 2024, 14:50
Тобол
28.09.2024, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Шахтер Караганда
88' А. Зуев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
92
Стас Покатилов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
8
Давид Энен
ЛВ
6
Эссьен Эдедем
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
17
Ислам Чесноков
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
88
Рохер Каньяс
ОП
80
Йован Илич
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
97
Милан Джокич
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
33
Лайонел Адамс
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
99
Педру Эужениу
ПВ
19
Руй Кошта
ЦФ
Шахтер Караганда
1
Андрей Шабанов
ВР
68
Александр Мигунов
ЦЗ
6
Милош Николич
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
10
Имеда Ашортия
ЦФ
4-2-1-3
92
Покатилов
3
Асранкулов
45
Миладинович
5
Ндиайе
5
Габараев
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
10
Мосиашвили
8
Энен
11
Иванович
17
Чесноков
3-1-2-4
1
Цуприков
66
Кампо
5
Стаменкович
2
Рыжук
88
Каньяс
80
Илич
11
Лисакович
33
Адамс
7
Козлов
97
Джокич
9
Абдулла
11
Эль-Мессауди
25
Божко
25
Божко
11
Эль-Мессауди
8
Энен
20
Тапалов
20
Тапалов
8
Энен
11
Иванович
17
Зуев
17
Зуев
11
Иванович
10
Мосиашвили
19
Кошта
19
Кошта
10
Мосиашвили
5
Стаменкович
6
Николич
6
Николич
5
Стаменкович
7
Козлов
10
Ашортия
10
Ашортия
7
Козлов
Остались в запасе
Тобол
Шахтер Караганда
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
99
Педру Эужениу
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
1
Андрей Шабанов
ВР
68
Александр Мигунов
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
Главный тренер
Константин Емельянов
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
99
Педру Эужениу
ПВ
Остались в запасе
1
Андрей Шабанов
ВР
68
Александр Мигунов
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Константин Емельянов
Статистика матча Тобол - Шахтер Караганда
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Шахтер», 16-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Шахтер»

«Тобол» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Шахтер Караганда Тобол
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