28.09.2024, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Тобол
Тобол
4-2-1-3
92
Покатилов
3
Асранкулов
45
Миладинович
5
Ндиайе
5
Габараев
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
10
Мосиашвили
8
Энен
11
Иванович
17
Чесноков
3-1-2-4
1
Цуприков
66
Кампо
5
Стаменкович
2
Рыжук
88
Каньяс
80
Илич
11
Лисакович
33
Адамс
7
Козлов
97
Джокич
9
Абдулла
11
Эль-Мессауди
25
Божко
25
Божко
11
Эль-Мессауди
8
Энен
20
Тапалов
20
Тапалов
8
Энен
11
Иванович
17
Зуев
17
Зуев
11
Иванович
10
Мосиашвили
19
Кошта
19
Кошта
10
Мосиашвили
5
Стаменкович
6
Николич
6
Николич
5
Стаменкович
7
Козлов
10
Ашортия
10
Ашортия
7
Козлов
Остались в запасе
Тобол
Шахтер Караганда
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
99
Педру Эужениу
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
1
Андрей Шабанов
ВР
68
Александр Мигунов
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
Главный тренер
Константин Емельянов
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
99
Педру Эужениу
ПВ
Остались в запасе
1
Андрей Шабанов
ВР
68
Александр Мигунов
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Константин Емельянов
Статистика матча Тобол - Шахтер Караганда
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Шахтер», 16-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»