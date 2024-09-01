01.09.2024, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Составы команд
Шахтер Караганда
Шахтер Караганда
4-1-2-3
1
Цуприков
2
Рыжук
5
Стаменкович
66
Кампо
15
Савкив
88
Каньяс
7
Драченко
80
Илич
97
Джокич
10
Ашортия
7
Козлов
3-2-3-2
1
Анарбеков
15
Новак
5
5
Тевзадзе
25
Ром
12
Совет
32
Будински
5
Волков
11
19
Сантос
14
15
Савкив
6
Николич
6
Николич
15
Савкив
5
Стаменкович
14
Кыбырай
14
Кыбырай
5
Стаменкович
10
Ашортия
9
Таттыбаев
9
Таттыбаев
10
Ашортия
32
Будински
60
60
32
Будински
14
19
Прокопенко
19
Прокопенко
14
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Женис
1
Андрей Шабанов
ВР
68
Александр Мигунов
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
Главный тренер
Константин Емельянов
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
6
Абай Жунусов
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
11
Артем Черединов
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Остались в запасе
1
Андрей Шабанов
ВР
68
Александр Мигунов
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
6
Абай Жунусов
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
11
Артем Черединов
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Статистика матча Шахтер Караганда - Женис
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Жениса», 19-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Женис»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»