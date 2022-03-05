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Главная
Казахстан. Первая лига
Команды
Тараз
Тараз
Тараз
Казахстан. Первая лига
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://www.fctaraz.kz
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Судья добавил 18 минут ко второму тайму матча чемпионата Казахстана
2022.03.05 23:57
1
Клуб КПЛ «Тараз» подпишет игрока, не выходившего на поле три года
2020.01.24 07:59
2
Фото
«Уфа» заключила контракт с 18-летним форвардом из Казахстана
2018.02.12 15:37
4
Форвард «Тараза» Сейдахмет продолжит карьеру в «Уфе»
2018.01.06 14:22
2
Руслан Мухаметшин продолжит карьеру в Казахстане
2017.02.23 20:17
Экс-тренер «Терека» возглавил «Тараз»
2017.01.07 07:46
1
Видео
Аршавин забил лучший гол «Кайрата» в 2016 году
2016.12.27 11:20
5
Алиев: «Ушел из «Тараза» без конфликтов и драк»
2016.12.16 10:56
2
«Тараз» разорвал контракт с Алиевым
2016.10.05 06:27
2
Видео
Аршавин забил красивый гол в ворота «Тараза»
2016.07.24 18:40
10
Видео
Алиев забил дебютный гол за «Тараз»
2016.06.11 19:18
1
Алиев стал игроком «Тараза»
2016.06.10 15:40
Алиев и Григорьев прибыли на просмотр в «Тараз»
2016.06.07 00:33
Алиев может продолжить карьеру в Казахстане
2016.06.04 19:12
1
Российские клубы интересуются молодым полузащитником из Казахстана
2015.12.17 23:45
Алан Гатагов продолжит карьеру в Казахстане
2015.07.04 10:51
27
Главные новости
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
1
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
2
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
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