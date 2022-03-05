- 5 марта 2022
- 23:57 Судья добавил 18 минут ко второму тайму матча чемпионата Казахстана 1
- 24 января 2020
- 07:59 Клуб КПЛ «Тараз» подпишет игрока, не выходившего на поле три года 2
- 12 февраля 2018
- 15:37 Фото «Уфа» заключила контракт с 18-летним форвардом из Казахстана 4
- 6 января 2018
- 14:22 Форвард «Тараза» Сейдахмет продолжит карьеру в «Уфе» 2
- 23 февраля 2017
- 20:17 Руслан Мухаметшин продолжит карьеру в Казахстане
- 7 января 2017
- 07:46 Экс-тренер «Терека» возглавил «Тараз» 1
- 27 декабря 2016
- 11:20 Видео Аршавин забил лучший гол «Кайрата» в 2016 году 5
- 16 декабря 2016
- 10:56 Алиев: «Ушел из «Тараза» без конфликтов и драк» 2
- 5 октября 2016
- 06:27 «Тараз» разорвал контракт с Алиевым 2
- 24 июля 2016
- 18:40 Видео Аршавин забил красивый гол в ворота «Тараза» 10
- 11 июня 2016
- 19:18 Видео Алиев забил дебютный гол за «Тараз» 1
- 10 июня 2016
- 15:40 Алиев стал игроком «Тараза»
- 7 июня 2016
- 00:33 Алиев и Григорьев прибыли на просмотр в «Тараз»
- 4 июня 2016
- 19:12 Алиев может продолжить карьеру в Казахстане 2
- 17 декабря 2015
- 23:45 Российские клубы интересуются молодым полузащитником из Казахстана
- 4 июля 2015
- 10:51 Алан Гатагов продолжит карьеру в Казахстане 27