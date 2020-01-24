Клуб КПЛ «Тараз» подпишет игрока, не выходившего на поле три года

Казахстанский «Тараз» близок к подписанию контракта с защитником Мухтаром Мухтаровым. Он не играл в течение трех лет.

«Казахстанский футбол не перестает удивлять: «Тараз» подписывает контракт с игроком, выходившим на поле последний раз в 2017-м году!

Речь идет о бывшем защитнике сборной Казахстана и «Ордабасы» Мухтаре Мухтарове. 34-летний футболист, по сути, не играет на серьезном уровне 3 года! 2 появления на поле в матчах КПЛ в 2017 году как-то язык не поворачивается назвать практикой. Он полностью пропустил сезоны 2018 и 2019.

Но похоже, что руководство «Тараза» сей факт никак не смущает. Либо у них нет выбора. Ходят слухи, будто на них надавили сверху по просьбе одного бывшего директора «Ордабасы», имеющего родственные связи с самым влиятельным человек Жамбылской области», – информирует журналист Айдын Кожахмет.