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    Клуб КПЛ «Тараз» подпишет игрока, не выходившего на поле три года

    Казахстанский «Тараз» близок к подписанию контракта с защитником Мухтаром Мухтаровым. Он не играл в течение трех лет.

    «Казахстанский футбол не перестает удивлять: «Тараз» подписывает контракт с игроком, выходившим на поле последний раз в 2017-м году!

    Речь идет о бывшем защитнике сборной Казахстана и «Ордабасы» Мухтаре Мухтарове. 34-летний футболист, по сути, не играет на серьезном уровне 3 года! 2 появления на поле в матчах КПЛ в 2017 году как-то язык не поворачивается назвать практикой. Он полностью пропустил сезоны 2018 и 2019.

    Но похоже, что руководство «Тараза» сей факт никак не смущает. Либо у них нет выбора. Ходят слухи, будто на них надавили сверху по просьбе одного бывшего директора «Ордабасы», имеющего родственные связи с самым влиятельным человек Жамбылской области», – информирует журналист Айдын Кожахмет.

    • Суммарная стоимость игроков «Тараза» – 6,53 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне команда финишировала в трех очках от зоны вылета.
    • КПЛ стартует в марте.

    Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета

    Казахстанский журналист-инсайдер. Аудитория - более 1,7 тысячи подписчиков.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13676

      bset 12 минут назад

      Ничего, у нас Гогуа подписали - он тоже несколько лет не играл. И уже целых 3 матча отыграл))))

      0
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      Рейтинг: +659

      talgatnurzhanov2006 20 минут назад

      от Баке!!

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