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  • Клуб КПЛ «Тараз» подпишет игрока, не выходившего на поле три года

Клуб КПЛ «Тараз» подпишет игрока, не выходившего на поле три года

24 января 2020, 07:59
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Казахстанский «Тараз» близок к подписанию контракта с защитником Мухтаром Мухтаровым. Он не играл в течение трех лет.

«Казахстанский футбол не перестает удивлять: «Тараз» подписывает контракт с игроком, выходившим на поле последний раз в 2017-м году!

Речь идет о бывшем защитнике сборной Казахстана и «Ордабасы» Мухтаре Мухтарове. 34-летний футболист, по сути, не играет на серьезном уровне 3 года! 2 появления на поле в матчах КПЛ в 2017 году как-то язык не поворачивается назвать практикой. Он полностью пропустил сезоны 2018 и 2019.

Но похоже, что руководство «Тараза» сей факт никак не смущает. Либо у них нет выбора. Ходят слухи, будто на них надавили сверху по просьбе одного бывшего директора «Ордабасы», имеющего родственные связи с самым влиятельным человек Жамбылской области», – информирует журналист Айдын Кожахмет.

  • Суммарная стоимость игроков «Тараза» – 6,53 миллиона евро.
  • В прошлом сезоне команда финишировала в трех очках от зоны вылета.
  • КПЛ стартует в марте.

Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета

Казахстанский журналист-инсайдер. Аудитория - более 1,7 тысячи подписчиков.

Казахстан. Премьер-лига Тараз Мухтаров Мухтар
Комментарии (2)
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talgatnurzhanov2006
1579845774
от Баке!!
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bset
1579846254
Ничего, у нас Гогуа подписали - он тоже несколько лет не играл. И уже целых 3 матча отыграл))))
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