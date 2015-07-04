Алан Гатагов продолжит карьеру в Казахстане

Полузащитник "Иртыша" Алан Гатагов до конца года переходит в "Тараз". 24-летний хавбек был исключен из заявки "Иртыша" на сезон, но недолго оставался в подвешенном состоянии. 4 июля Алан подпишет контракт с "Таразом".





Гатагов зимой перебрался в "Иртыш" из израильского "Маккаби". Также в его карьере были московские "Динамо" и "Локомотив", а также "Томь" и "Анжи". В составе молодежной сборной России Гатагов провел 18 матчей и забил 11 мячей. В Павлодаре Гатагов оказался после приглашения бывшего наставника "Иртыша" Дмитрия Черышева. В премьер-лиге он провел 17 матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи.







