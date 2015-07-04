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Алан Гатагов продолжит карьеру в Казахстане

4 июля 2015, 10:51
27

Полузащитник "Иртыша" Алан Гатагов до конца года переходит в "Тараз". 24-летний хавбек был исключен из заявки "Иртыша" на сезон, но недолго оставался в подвешенном состоянии. 4 июля Алан подпишет контракт с "Таразом".


Гатагов зимой перебрался в "Иртыш" из израильского "Маккаби". Также в его карьере были московские "Динамо" и "Локомотив", а также "Томь" и "Анжи". В составе молодежной сборной России Гатагов провел 18 матчей и забил 11 мячей. В Павлодаре Гатагов оказался после приглашения бывшего наставника "Иртыша" Дмитрия Черышева. В премьер-лиге он провел 17 матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи.



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Казахстан. Премьер-Лига Тараз Иртыш Гатагов Алан
Комментарии (27)
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KBR-07
1435996793
Хронический симулянт!
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моэм
1435997934
Ещё один потенциальный Зидан накрылся медным тазом...видимо не объяснили,или он плохо не понял,что таланта мало и надо много,очень много и постоянно работать над собой,буквально пахать до седьмого пота.
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Sem25
1435999975
Помню как он за молодежку Динамо играл. Был одним из лучших...но выглядел внешне старше остальных. Вполне возможно, что игрок с переделанным паспортом. От того по юношам был лучшим, так как был старше других. Моё мнение, не навязываю.
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-Дигорец-
1436000403
Гнилее футболиста свет ещё не видал.
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Рaльф
1436000456
Мои хобби — диско танцуй! пинг-понг играй! Солнечные ванны. Когда выходная, я поехай в столица, смотреть женщины, когда они делай туалет.
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Рaльф
1436000544
я сам с казахстана, зачем алан поехал в нашу дыру ??? у нас жизнь как в фильме борат , только еще в десять раз хуже
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lokomotiv_Taraz_KZ_
1436006910
это усиление для нас
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LOKO 4ever
1436013131
А ведь был перспективным игроком,а теперь Х пойми где играет
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nahan
1436017453
Молодой ещё, запутался парень...
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112910415
1436116583
и там есть жизнь!
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