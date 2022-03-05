Судья добавил 18 минут ко второму тайму матча чемпионата Казахстана

Во встрече первого тура чемпионата Казахстана между «Тураном» и «Таразом» было добавлено 18 минут. Их арбитр Артем Кучин компенсировал ко второму тайму.
«Единственное, чем запомнилась встреча, – 18 добавленных минут ко второму тайму Артeмом Кучиным.
Оказалось, что система VAR не прошла экзамен в свой дебют на этом стадионе и надолго зависла. А после «отвисания» уже сам Кучин слишком долго рассматривал эпизод. Вот и набежало 18 минут», – пояснил в своем телеграм-канале казахстанский журналист Айдын Кожахмет.
- Встреча завершилась со счетом 0:0.
- 44-летний Кучин находится в списке ФИФА с 2009 года.
- В 1-й игровой день чемпионата Казахстана сыграно 5 матчей, в которых суммарно забито 3 гола.
Источник: Бомбардир.ру