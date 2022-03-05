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  • Судья добавил 18 минут ко второму тайму матча чемпионата Казахстана

Судья добавил 18 минут ко второму тайму матча чемпионата Казахстана

5 марта 2022, 23:57
1

Во встрече первого тура чемпионата Казахстана между «Тураном» и «Таразом» было добавлено 18 минут. Их арбитр Артем Кучин компенсировал ко второму тайму.

«Единственное, чем запомнилась встреча, – 18 добавленных минут ко второму тайму Артeмом Кучиным.

Оказалось, что система VAR не прошла экзамен в свой дебют на этом стадионе и надолго зависла. А после «отвисания» уже сам Кучин слишком долго рассматривал эпизод. Вот и набежало 18 минут», – пояснил в своем телеграм-канале казахстанский журналист Айдын Кожахмет.

  • Встреча завершилась со счетом 0:0.
  • 44-летний Кучин находится в списке ФИФА с 2009 года.
  • В 1-й игровой день чемпионата Казахстана сыграно 5 матчей, в которых суммарно забито 3 гола.

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Источник: Бомбардир.ру
Казахстан. Премьер-лига Туран Тараз
Комментарии (1)
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zigbert
1646576747
Лишь бы претензий по эпизоду к судье не было. Да и потом все на VAR можно списать.
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