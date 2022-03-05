Судья добавил 18 минут ко второму тайму матча чемпионата Казахстана

Во встрече первого тура чемпионата Казахстана между «Тураном» и «Таразом» было добавлено 18 минут. Их арбитр Артем Кучин компенсировал ко второму тайму.

«Единственное, чем запомнилась встреча, – 18 добавленных минут ко второму тайму Артeмом Кучиным.

Оказалось, что система VAR не прошла экзамен в свой дебют на этом стадионе и надолго зависла. А после «отвисания» уже сам Кучин слишком долго рассматривал эпизод. Вот и набежало 18 минут», – пояснил в своем телеграм-канале казахстанский журналист Айдын Кожахмет.