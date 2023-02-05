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  • Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии переходит в Казахстан, где будет зарабатывать в 60 раз больше

Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии переходит в Казахстан, где будет зарабатывать в 60 раз больше

5 февраля 2023, 20:05
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«Орадабасы» из Казахстана близок к подписанию контракта с нападающим белорусского «Энергетика-БГУ» Бобуром Абдихоликовым.

Если в Минске узбекистанец зарабатывал 500 долларов в месяц, то в Шымкенте ему будут платить 30 тысяч долларов в месяц.

  • 25-летний Абдихоликов стоит 1 миллион евро.
  • В прошлом сезоне Высшей лиги Абдихоликов провел 30 матчей, забил 26 голов, сделал 7 асисстов. Он стал лучшим бомбардиром сезона.
  • «Ордабасы» тренирует белорус Александр Седнев.

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Источник: телеграм-канал Владимира Жаркова
Казахстан. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Ордабасы Абдихоликов Бобур
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