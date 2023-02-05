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    Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии переходит в Казахстан, где будет зарабатывать в 60 раз больше

    «Орадабасы» из Казахстана близок к подписанию контракта с нападающим белорусского «Энергетика-БГУ» Бобуром Абдихоликовым.

    Если в Минске узбекистанец зарабатывал 500 долларов в месяц, то в Шымкенте ему будут платить 30 тысяч долларов в месяц.

    • 25-летний Абдихоликов стоит 1 миллион евро.
    • В прошлом сезоне Высшей лиги Абдихоликов провел 30 матчей, забил 26 голов, сделал 7 асисстов. Он стал лучшим бомбардиром сезона.
    • «Ордабасы» тренирует белорус Александр Седнев.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Жаркова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3366

      FRZZ 51 минуту назад

      Футболисту 500 $ в месяц, как-то стыдно.

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