Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии переходит в Казахстан, где будет зарабатывать в 60 раз больше

«Орадабасы» из Казахстана близок к подписанию контракта с нападающим белорусского «Энергетика-БГУ» Бобуром Абдихоликовым.

Если в Минске узбекистанец зарабатывал 500 долларов в месяц, то в Шымкенте ему будут платить 30 тысяч долларов в месяц.

25-летний Абдихоликов стоит 1 миллион евро.

В прошлом сезоне Высшей лиги Абдихоликов провел 30 матчей, забил 26 голов, сделал 7 асисстов. Он стал лучшим бомбардиром сезона.

«Ордабасы» тренирует белорус Александр Седнев.

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