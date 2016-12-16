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Алиев: «Ушел из «Тараза» без конфликтов и драк»

16 декабря 2016, 10:56
2

Полузащитник Александр Алиев рассказал подробности своего ухода из казахстанского «Тараза». Футболист отметил, что расстался с руководством клуба на дружеской основе.

«Из «Тараза» ушел, в первую очередь, потому что не играл. Во-вторых, уехал по семейным обстоятельствам. Оставался всего месяц до окончания сезона… Не было у меня никаких конфликтов, драк… Я просто написал заявление и приехал на Украину.

Претензии ко мне у главного тренера? У каждого тренера есть какие-то претензии к игроку. У меня были травмы, я не постоянно играл… Нарушение режима? Такого не было. После игр мы могли посидеть командой – не больше. Куда там еще ходить? Тараз – это не такой город, чтобы сильно ходить куда-то.

Я нормально оттуда уехал, мы пожали руки с руководством. Мне сразу все отдали. Знаю, что сейчас у ребят вроде бы какие-то проблемы, зарплаты не выплатили… У меня такого не было. Со мной по-человечески поговорили и буквально через два-три дня мне все выплатили», – приводит слова 31-летнего футболиста телеканал «Футбол 1».

Напомним, что в июне 2016 года «Тараз» подписал контракт с украинцем. За это время он провел девять матчей, в которых забил один гол. Алиев имеет опыт выступления за киевское «Динамо», московский «Локомотив» и «Анжи».

Источник: Бомбардир.ру
Казахстан. Премьер-Лига Тараз Алиев Александр
Комментарии (2)
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kella
1481879244
Ты отказала мне два раза. "Не хочу",- сказала ты. Вот такая вот зараза - Девушка моей мечты!
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витёчек
1481887056
чё даже пенка на последок не дали?страно
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