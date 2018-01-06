Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Форвард «Тараза» Сейдахмет продолжит карьеру в «Уфе»  

    Нападающий «Тараза» Еркебулан Сейдахмет в ближайшее время может пополнить состав «Уфы», сообщил комментатор и инсайдер Нобель Арустамян.

    «В РФПЛ вот-вот произойдет еще один трансфер. Один из главных талантов Казахстана Еркебулан Сейдахмет (2000 г.р.) близок к переходу в «Уфу», – написал Арустамян на своей странице в твиттере.

    Отметим, что Сейдахмет является игроком молодежных сборных Казахстана различных возрастов.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.01.2018 14:22
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 6 января 2018, 15:41

      Возможно парень"молодая звезда Азии" действительно талантлив по меркам Казахстана ,его никто не видел в деле и на какой он позиции будет силен в перспективе никто и не знает.Хорошо если" Уфа" попадет в "десятку"с этим трансфером ,как в случае с Зинченко,но может быть и "молоко".И все же можно пожелать удачи Уфе, в своих приобретениях и становлении своей команды

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      Dauletbek > fanchik 6 января 2018, 15:48

      Хочешь увидеть, зайди в Ютуб и набери его имя

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11