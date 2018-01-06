Форвард «Тараза» Сейдахмет продолжит карьеру в «Уфе»  

Возможно парень"молодая звезда Азии" действительно талантлив по меркам Казахстана ,его никто не видел в деле и на какой он позиции будет силен в перспективе никто и не знает.Хорошо если" Уфа" попадет в "десятку"с этим трансфером ,как в случае с Зинченко,но может быть и "молоко".И все же можно пожелать удачи Уфе, в своих приобретениях и становлении своей команды
Нападающий «Тараза» Еркебулан Сейдахмет в ближайшее время может пополнить состав «Уфы», сообщил комментатор и инсайдер Нобель Арустамян.
«В РФПЛ вот-вот произойдет еще один трансфер. Один из главных талантов Казахстана Еркебулан Сейдахмет (2000 г.р.) близок к переходу в «Уфу», – написал Арустамян на своей странице в твиттере.
Отметим, что Сейдахмет является игроком молодежных сборных Казахстана различных возрастов.