Форвард «Тараза» Сейдахмет продолжит карьеру в «Уфе»  

Нападающий «Тараза» Еркебулан Сейдахмет в ближайшее время может пополнить состав «Уфы», сообщил комментатор и инсайдер Нобель Арустамян.

«В РФПЛ вот-вот произойдет еще один трансфер. Один из главных талантов Казахстана Еркебулан Сейдахмет (2000 г.р.) близок к переходу в «Уфу», – написал Арустамян на своей странице в твиттере.

Отметим, что Сейдахмет является игроком молодежных сборных Казахстана различных возрастов.