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Казахстан. Первая лига
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Тараз
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Тараз - результаты матчей
Тараз
Казахстан. Первая лига
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://www.fctaraz.kz
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Казахстан. Первая лига. 2026
Казахстан. Первая лига. 2025
Казахстан. Первая лига. 2024
Казахстан. Премьер-лига. 2022
Казахстан. Премьер-лига. 2021
Казахстан. Премьер-лига. 2020
Казахстан. Премьер-лига. 2019
Казахстан. Премьер-лига. 2017
Казахстан. Финальный раунд. 2016
Казахстан. Премьер-Лига. 2016
Казахстан. Финальный раунд. 2015
Казахстан. Премьер-Лига. 2015
Казахстан. Финальный раунд. 2014
Казахстан. Премьер-Лига. 2014
Казахстан. Финальный раунд. 2013
Казахстан. Премьер-лига. 2013
Казахстан. Премьер-Лига. 2012
22.10 | 12:00
Батыр
2 : 3
Тараз
16.10 | 14:00
Тараз
5 : 0
Каспий-М
09.10 | 14:00
Тараз
1 : 1
Кайрат-Жастар
17.09 | 14:00
Шахтер Караганда
0 : 0
Тараз
11.09 | 16:00
Тараз
3 : 3
Хан-Тенгри
03.09 | 16:00
Астана-М
4 : 0
Тараз
28.08 | 16:00
Тараз
3 : 1
Тобол-М
20.08 | 15:00
Арыс
1 : 1
Тараз
14.08 | 16:00
Тараз
0 : 0
Туран
07.08 | 16:00
Жайык
2 : 0
Тараз
30.07 | 15:00
Тараз
2 : 1
Академия Онтустик
24.07 | 15:00
Елимай-М
0 : 1
Тараз
16.07 | 16:00
Тараз
1 : 1
Актобе-М
10.07 | 16:00
Каспий-М
1 : 0
Тараз
03.07 | 15:00
Кайрат-Жастар
4 : 1
Тараз
26.06 | 16:00
Тараз
0 : 2
Шахтер Караганда
19.06 | 17:00
Хан-Тенгри
2 : 1
Тараз
11.06 | 15:00
Тараз
1 : 2
Астана-М
27.05 | 14:00
Тобол-М
3 : 3
Тараз
22.05 | 15:00
Тараз
2 : 1
Арыс
14.05 | 15:00
Туран
0 : 2
Тараз
08.05 | 14:00
Тараз
2 : 1
Жайык
01.05 | 14:00
Академия Онтустик
2 : 1
Тараз
24.04 | 14:00
Тараз
3 : 0
Елимай-М
17.04 | 13:00
Актобе-М
1 : 0
Тараз
03.04 | 13:00
Тараз
3 : 0
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