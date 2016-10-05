«Тараз» разорвал контракт с Алиевым

Экс-футболист сборной Украины Александр Алиев покинул казахстанский «Тараз».

«По обоюдному согласию мы решили разорвать контракт. У футболиста семейные проблемы, поэтому он вынужден был уехать», – приводит слова спортивного директора клуба Каната Шертаева Vesti.kz.

Напомним, что в июне 2016 года клуб подписал контракт с 31-летним футболистом. За это время он провел девять матчей, в которых забил один гол. Алиев имеет опыт выступления за киевское «Динамо», московский «Локомотив» и «Анжи».